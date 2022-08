Attendorner Seniorenmesse: Es ist endlich wieder soweit

Attendorn. Die zweite Attendorner Seniorenmesse findet am 20. August statt. Jeder darf kommen - nicht nur die älteren Bürger. Vorfreude ist groß.

Für die 2. Attendorner Seniorenmesse werden die Türen der Stadthalle am Samstag, 20. August, von 10 bis 18 Uhr weit geöffnet sein. Veranstalter und Ideengeber ist der Seniorenrat der Hansestadt. Nach dem großen Interesse bei der Premiere vor vier Jahren und der danach zweimal geplanten Neuauflage, die allerdings zweimal pandemiebedingt verschoben wurde, ist es in Kürze endlich soweit. Die Vorbereitungen bei den aus 28 Mitgliedern bestehenden Seniorenrat laufen derzeit auf Hochtouren. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Die Schirmherrschaft übernimmt der Attendorner Bürgermeister Christian Pospischil.

Obwohl die Seniorenmesse auf die Bedürfnisse der älteren Generation zugeschnitten ist, kann Jedermann, der Interesse zeigt, kommen. Dazu angesprochen, sagte der Vorsitzende des Seniorenrates, Walter Müller: „Wir führen keine Ausweiskontrolle durch. Natürlich können auch jüngere Menschen kommen.“ Er führt weiter aus: „Für Fragen und Probleme, die plötzlich vor der Tür stehen können,eigentlich für alle relevanten Themen der älteren Generation stehen auf dieser Messe Fachleute zur Verfügung.“

Informationen zur Gesundheit und mehr

An den Ständen der 49 Aussteller gibt es Informationen zur Gesundheit, Fitness, Sport, Pflege, Betrugskriminalität, Sicherheit, Wohnen im Alter. Aber auch über Fahr- und Begleitdienst zu Arztbesuchen,

Beim Vorsitzenden des Seniorenrates, Walter Müller, laufen die Fäden für die 2. Attendorner Seniorenmesse zusammen. Foto: Meinolf Lüttecke

Behördengänge, Einkaufsdienst, die Abholung aus dem Krankenhaus, wenn kein Krankentransport notwendig ist oder Vermittlung von Kontakten, wie zum Beispiel, Sozialamt, Pflegeberatung, Sozialpsychologischer Dienst kann man sich informieren. Ein Thema, mit dem so mach‘ Ältere seine Probleme hat, sind die Digitalen Medien. Hiermit sind älteren Menschen oft überfordert. Damit diese nicht im Kreditinstitut mit rotem Kopf dastehen und nicht wissen, wie eine Überweisung getätigt oder Geld abgehoben wird,kann auf zur Verfügung gestellten Tablets am Messetag geübt werden. Dafür stehen freundliche, junge Mitglieder des Attendorner Jugendparlaments den Senioren mit Rat und Tat zur Seite.

Den ganzen Tag über werden Vorträge angeboten. Da das Stadthallenrestaurant wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, findet das Vortragsprogramm in einem separaten Zelt neben der Stadthalle statt. Das Zelt wird von der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn unter Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen errichtet. Auf folgendes Programm kann der Interessierte sich einstellen: Stark bleiben – suchtfrei alt werden (Caritas AufWind) , ab 10.30 Uhr; Nahrungsergänzungsmittel (Verbraucherzentrale), ab 11.15 Uhr; Geldanlage – sinnvolle Alternativen in Zeiten ohne Guthabenzinsen (AXA Versicherungen) ab 12 Uhr; Gleichgewicht und Kraft – Sturzprävention im Alter (Elithera Gesundheitszentrum) ab 12.30 Uhr; Vorstellung der Caritas-Senioren-WG am Alten Markt (Caritas-Zentrum-Attendorn) ab 13.15 Uhr; Endoprothetik (Helios Klinik, Dr. Manfred Kemmerling) ab 13.45 Uhr; Wohnformen im Alter – Was bietet der Markt und welche Wohnform passt zu mir? (The FLAG Senior), ab 14.30 Uhr; Enkeltrick und Schockanrufe (Kreispolizeibehörde Olpe) ab 15.15 Uhr; Das Mehrgenerationenhaus stellt sich vor (DRK-Mehrgenerationenhaus Olpe), ab 16 Uhr und Gut versorgt Zuhause leben (Regionalbüro Pflege, Alter, Demenz) ab 16.45 Uhr.

Mobile Impfstation des Kreises Olpe

Da Attendorn bekanntlich in diesem Jahr 800 Jahre Stadtrechte feiert, hat sich der Seniorenrat einiges zusätzlich einfallen lassen. So sind die Gewinnen der kostenlosen Tombola diesmal in besonders großer Anzahl vorhanden. Der Saxophonist Dirk Steinberg empfängt die Besucher mit dezenter Musik. Mit klassischem Jazz, Latin Jazz, Balladen sowie aktueller Musik, versteht es der Solist, durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten seiner Instrumente abwechslungsreich zu unterhalten. Die Kreisverkehrswacht führt ein Fahrsicherheitstraining für E-Bikes durch. Die zwei E-Bikes des Seniorenrates und der passende Helm werden dafür zur Verfügung gestellt. Die mobile Impfstation des Kreises Olpe steht an dem Tag an der Stadthalle bereit und das Fachpersonal bietet Impfwilligen die Corona-Impfung an. Dafür sind Personalausweis, Versicherungskarte und – falls schon mal geimpft – der Impfausweis mitzubringen.

