Attendorner Seniorenrat sucht nach personeller Verstärkung

Attendorn. Mit dem Ende der laufenden Wahlperiode findet im November die Neuwahl für die nächste Legislaturperiode statt. Seniorenrat sucht Bewerber.

Für die Neuwahl des Seniorenrates der Hansestadt Attendorn werden Wahlkandidaten gesucht. Um die Interessen der älteren Bevölkerung zu vertreten, wurde im Jahr 2006 erstmals ein Seniorenrat gewählt. Mit dem Ende der dritten Wahlperiode (2016 bis 2021) findet im November die Neuwahl für die nächste Legislaturperiode statt.

Das Gremium engagiert sich seit 15 Jahren für die Interessen und Rechte der älteren und alten Menschen, ist in den kommunalpolitischen Gremien vertreten und entwickelt Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren in Attendorn.

2016 nahm der noch amtierende Seniorenrat seine Arbeit unter dem Motto „Nicht mehr die Jüngsten, aber mitten im Leben“ auf. So wurden beispielsweise zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen in Attendorn als seniorenfreundlich zertifiziert. Mit großem Erfolg wurde in der Hansestadt die „1. Attendorner Seniorenmesse“ organisiert.

Viele Projekte ins Leben gerufen

Weiterhin erfolgte auf Initiative des Gremiums die Verteilung hilfreicher Notfalldosen, die Bänke im Stadtgebiet wurden kartiert, nummeriert und mit Notfallschildern versehen, und das Projekt Seniorenkino ging an den Start. Der Seniorenrat nahm sich mit verschiedenen Projekten des Umgangs mit digitalen Medien an, und mit der E-Bike-Vermietung an Senioren griff er auch das Thema Mobilität auf.

Der Vorsitzende des Seniorenrats, Walter Müller, ist davon überzeugt, dass das potenzielle Aufgabenfeld nicht kleiner wird: „Wir wollen weiterhin Lösungsansätze für Probleme erarbeiten und für die Umsetzung der Ideen Sorge tragen. Themen wie Digitalisierung oder Klimawandel werden in Zukunft wichtig für uns alle sein.“

Man muss 60 Jahre alt sein

Die Stadt hat in diesen Tagen mit einem Schreiben alle in der örtlichen Seniorenarbeit tätigen Vereine, Verbände und Gruppen um die Nennung von Wahlkandidaten gebeten. Darüber hinaus werden jedoch auch Einzelpersonen, die Interesse an der Mitarbeit im Seniorenrat haben, gebeten, sich bis zum 10. September mit Christiane Plugge vom Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren der Hansestadt in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten Christiane Plugge ist erreichbar unter Tel. 02722/ 64111, Mail: c.plugge@attendorn.org Für Auskünfte zur Arbeit des Seniorenrates steht auch Walter Müller unter Tel. 0151/ 10056071 zur Verfügung.

Der Seniorenrat arbeitet partei- und konfessionsübergreifend. Auch Geschlecht und Staatsangehörigkeit spielen keine Rolle. Wohl aber das Alter: Die Kandidierenden müssen mindestens 60 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz in Attendorn haben. Aus der Liste der Vorschläge werden die Mitglieder des Seniorenrates sowie deren Stellvertreter für fünf Jahren gewählt.

Christiane Plugge und Walter Müller freuen sich auf viele Kandidaten: „Natürlich bedeutet das Mitwirken im Seniorenrat zunächst einmal Arbeit. Aber die Arbeit ist fruchtbar, da sich in Kooperation mit der Politik und der Verwaltung zahlreiche spannende und wichtige Projekte umsetzen lassen. Wenn sich viele Mitstreiter finden, können die Aufgaben auch viel besser verteilt werden.“

