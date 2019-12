Agenturchef Michael Schweiger (links), Amtsleiter Frank Burghaus und Tanja Kranauge von der Stadt Attendorn rühren für den Auftritt von „Celtic Rhythms“ am 16. Januar 2020 in der Stadthalle die Werbetrommel.

Attendorn. Der Umbau zur Eventhalle hat sich gelohnt. Karten für die Attendorner Stadthalle kann man mittlerweile in ganz Deutschland kaufen

Attendorner Stadthalle meldet Besucherrekord

Die Stadt Attendorn hat in den letzten Jahren kräftig in die Stadthalle investiert. „Wir haben viel Geld in die Hand genommen“, verweist Amtsleiter Frank Burghaus auf bauliche Maßnahmen im Backstage-Bereich hinter der Bühne und moderne technische Ausstattung. Der Umbau von einer reinen Mehrzweckhalle in einen Event-Veranstaltungsort hat sich gelohnt, wenn man die Entwicklung der Besucherzahlen betrachtet.

So ist die Zahl der Stadthallenbesucher von 7.400 im Jahr 2011 auf gut 36.000 in diesem Jahr geklettert.„Das ist das erfolgreichste Jahr der Stadthalle“, sind Frank Burghaus und sein Team auf diesen Rekord „besonders stolz“.

Denn damit ist die 25.000-Marke als Ziel längst geknackt. Schon 2017 passierten so viele Besucher, wie die Hansestadt Einwohner hat, die Türen der Halle hoch über Attendorn. Der Leiter des Stadtmarketings weiß aber auch, dass 2019 ein „Ausnahmejahr“ ist. Dafür gesorgt hat ein buntes Mixed aus Comedy, Musikveranstaltungen, Shows, Messen und Theateraufführungen. „Die Stadthalle ist zu einer Comedy-Hochburg geworden“, betonte Burghaus auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Fünfmal ausverkauft

In diesem Jahr haben sich die Stars der Szene fast die Klinke in die Hand gegeben. Gleich fünf der 15 Auftritte waren ausverkauft. Über einen „Sold-Out-Award“ durften sich Carolin Kebekus, Torsten Sträter, Markus Krebs, Ralf Schmitz und Atze Schröder freuen. Übertroffen werden diese Künstler noch von ihrem Kollegen Johannes König, der für drei ausverkaufte Auftritte die Auszeichnung in Gold erhielt.

Ausverkauft war auch die Comedy-Premiere von Christian Höffer im letzten Drittel der Halle beim Westend-Festival. Das dürfte nicht der letzte Auftritt des Attendorners in der Stadthalle gewesen sein. Top mit 1.700 begeisterten Musikfans war in diesem Jahr die Brassband „Querbeat“. Bei ihrer Show im September stand die Stadthalle buchstäblich Kopf. Auch „Brings“ lockten weit über 1.000 Anhänger in die Halle. Amtsleiter Burghaus legt großen Wert darauf, dass die Stadthalle weiterhin die gute Konzertstube für heimische Musiker ist, wie den Musikverein Lichtringhausen oder die Musikzüge der Feuerwehren Ennest und Attendorn.

Zum Erfolgsrezept gehören Verbesserungen in den Bereichen Ticketing, Service und Personal. Beliebt sind die VIP-Angebote u.a. mit reservierten Parkplätzen, einem Umtrunk und einer Backtage-Führung vor den Veranstaltungen. Eintrittskarten für die Stadthalle Attendorn gibt es mittlerweile deutschlandweit.

Wurde die Stadthalle früher so nebenbei aus dem Rathaus verwaltet, kümmern sich mittlerweile ein Bühnenmeister und mehrere Fachkräfte um Technik und Ausstattung. Auf ein Konzert im neuen Jahr freut sich der 1. FC Köln- und Karnevalsfan Frank Burghaus besonders. Auf ihrer Tournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum kommen die Bläck Fööss am 28. November 2020 wieder nach Attendorn.

Technische Verbesserungen

Der Vorverkauf läuft, über 300 Karten sind schon weg. Die Kultband aus der Domstadt begeisterte schon im Juli 2018 beim Kultursommer auf dem Alten Markt 2000 Zuschauer. Ein erstes Highlight im Jahr 2020 verspricht die Irish Dance Show „Celtic Rhythms“ am 16. Januar zu werden, für die Geschäftsführer Michael Schweiger von der Agentur Miro Live kräftig die Werbetrommel rührte.

Schweiger verspricht eine atemberaubende und stimmungsvolle Mischung aus Irish Folk und Dance. Zum 20-köpfigen Team gehören sieben Profitänzer auch aus den USA und Kanada mit irischen Wurzeln sowie vier Musikern, die allesamt an der Universität in Limerick irische Musik studieren.

Die Stadthalle scheint ein gutes Pflaster für Michael Schweiger und Co. zu sein. Schon die vorherige Produktion „Spirit in Ireland“ war 2016 in Attendorn ein Erfolg. Und 2018 war „Celtic Rhythms“ in der Hansestadt ausverkauft. Dance-Master Andrew Vickers und sein Team kommen mit einem neuen Programm in die Hansestadt.