Jubiläum Attendorner Tafel: „Die Not ist groß in vielen Familien“

Attendorn Vor 25 Jahren fand die erste Attendorner Tafel statt. Schon damals betonte Pfarrer Christof Grote: Armut ist auch in Attendorn ein Thema.

Am vergangenen Dienstag fand die große Attendorner Tafel im Begegnungs- und Sozialzentrum „lebensfroh KIRCHE IM LADEN“ statt. Die Helferinnen und Helfer waren wieder einmal gut eingespannt, denn der Andrang auf die Tafel, auch wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes, war mit 120 Bedürftigen, Flüchtlingen und Asylanten nicht gerade klein. Eigentlich war dies ein besonderer Tag und ein echtes Jubiläum, denn vor 25 Jahren fand die erste Attendorner Tafel statt. Unsere Redaktion war dabei.

Den Stein ins Rollen brachte 1998 der evangelische Pfarrer Christof Grote. Unsere Zeitung berichtete vor einem Vierteljahrhundert: „Die Not ist groß in vielen Familien, Armut auch im reichen Attendorn ein immer drängenderes Problem.“ Im Jahre 1997 war Dr. Christof Grote für die evangelische Kirchengemeinde Attendorn als Pfarrer eingeführt worden. Der Geistliche war damals erschrocken darüber, dass kein Tag verging, an dem nicht jemand an seinem Wohnsitz am Westwall klingelte und um Nahrung an seiner Tür bettelte. Dabei handelt es sich keinesfalls um Stadtstreicher und Berufsbettler, die Geld für eine Schnapsflasche benötigen, sondern vor allem Rentnerinnen und alleinerziehende Mütter treibt die blanke Existenzangst zum Pfarrer, berichtete Grote seinerzeit. Einen Verbündeten hatte der Geistliche in Rüdiger Trost, damals Inhaber des Attendorner Rewe-Marktes gefunden, der schon lange ein schlechtes Gewissen hatte, wenn er Ware vernichtete, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten oder die Packung eingerissen war. Dann fing alles im Dezember 1998 im Gemeindehaus der evangelischen Kirche am Westwall an. Zunächst sollte die Ausgabe ein Test sein. Aber nachdem bereits über 50 Menschen beim ersten Mal gekommen waren, war Pfarrer Grote guter Dinge, die Aktion ein weiteres Mal stattfinden zu lassen.

Seit 25 Jahren Dr. Christof Grote, der Initiator der Tafel, ist seit 2020 Superintendent des Ev. Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg. Er gab gegenüber unserer Redaktion folgendes Statement ab: „Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele Spenderinnen und Spender und vor allen Dingen so viele Ehrenamtliche das möglich machen. Ein Pastor allein mit einer guten Idee schafft noch keine Tafel. Die Tafel läuft seit 25 Jahren erschreckend gut. Viele arrangieren sich an unterschiedlichen Stellen.“

Doch dann lief die Tafel Monat für Monat und Jahr für Jahr. In der ersten Zeit hatte Marlis Kinne die Leitung der damals 15 Helfer übernommen. Seit der ersten Stunde an dabei sind Sylvelin Karsunky und Sabine Follmann. Sylvelin Karsunky übernahm nach einer gewissen Zeit die Organisation von Marlis Kinne. Sie hat diese heute noch inne. Nachdem im evangelischen Gemeindehaus die Ausgabe bis zum Jahre 2015 unter beengten Bedingungen stattgefunden hatte, verbesserte sich alles, als das Begegnungszentrum „lebensfroh“ im Stadtteil Schwalbenohl eröffnet wurde und die Ausgabe umziehen konnte. Hier setzte sich dann durch, dass in jeder Woche eine kleine Tafel und am letzten Dienstag im Monat die große Tafel stattfindet.

Wütender Brandbrief in Wenden: „Die Ampel muss weg!“

Zu gefährlich: Morsche Bäume in Attendorn werden gefällt

Heggen: Mantel Haustechnik übernimmt Heizungsbetrieb Müller

Sylvelin Karsunky und Sabine Follmann erzählen, dass die Zahl der Hilfsbedürftigen bis zum Jahre 2015 recht konstant war. Jedoch als die Asylanten im Jahre 2015 kamen, erhöhte sich die Zahl der Hilfesuchenden spürbar. Ein weiterer Schub in den Besucherzahlen ergab sich durch den Ukraine-Krieg und die vielen Geflüchteten, die auch in Attendorn unterkamen. So wird mittlerweile bei der großen Tafel mit rund 120 Personen gerechnet, die für 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Waren holen.

Mit dem eigenen Lieferwagen holen Hermann Sangermann (links) und Winfried Quiter die gespendeten Waren für die Attendorner Tafel ab. Der durch Spenden finanzierte Pkw in leuchtendem Weiß mit lila Schriftzug wurde im Jahre 2019 angeschafft. Foto: Meinolf Lüttecke

Mittlerweile hat sich ein Stamm von 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gebildet. Eine große Hilfe ist der komplett spendenfinanzierte Lieferwagen, der seit 2019 die Lebensmittel-Spenden von heimischen Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien und Einzelhandelsgeschäften abholt. Die Unterstützung geht darüber hinaus auch von Firmen, Vereinen, Kindergärten und Privatleuten aus.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Ein außergewöhnlicher Fund ereignete sich vor einem Jahr. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel fanden in einem Bananenkarton unter den Bananen 14 Kilo Kokain. Das Rauschgift hat einen Marktwert von einer halten Millionen Euro. Nach dem sensationellen Fund wurde die Polizei verständigt. Auch die Staatsanwaltschaft Siegen nahm die Ermittlungen auf.

Unser Bild zeigt die Helferinnen und Helfer der Attendorner Tafel am vergangenen Dienstag im Begegnungszentrum "lebensfroh", bevor die Ausgabe begann. Ganz rechts, Leiterin Sylvelin Karsunky. Foto: Meinolf Lüttecke

Das Tafel-Jubiläum wird übrigens mit einem Festgottesdienst – dem Superintendent Dr. Christof Grote und Prädikant Wolfgang Dröpper vorstehen – am Sonntag, 25. Februar, um 10 Uhr in der Erlöserkirche nachgefeiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe