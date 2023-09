Attendorner Unternehmen Viega baut zweites Werk in den USA

Attendorn. „Unsere stärkster Auslandsmarkt“: Sanitär-Spezialist investiert rund 200 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Ohio.

Das Attendorner Familienunternehmen Viega, weltweit führender Hersteller von Installationstechnik, setzt seinen Wachstumskurs in den USA fort. Viega LLC, ein Unternehmen der Viega Gruppe, investiert rund 200 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Shalersville/Ohio. Mit der Investition will das Attendorner Unternehmen die Präsenz in Nordamerika ausbauen. Der Spatenstich ist im November 2023 geplant, die Inbetriebnahme Anfang 2025.

+++ Lesen Sie hier: Bester Azubi Deutschlands: „Eine außergewöhnliche Leistung“ +++

Trotz eines herausfordernden Konjunkturklimas investiert Viega weltweit. Erst Anfang September hatte das Unternehmen über den Standortausbau in Großheringen informiert. In das Thüringer Werk werden in den kommenden fünf Jahren rund 150 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung fließen.

Seit Ende der 90er Jahre präsent

Viega LLC fertigt bereits in McPherson/Kansas Rohrleitungssysteme für Sanitär und Heizung für den nordamerikanischen Markt. „Nordamerika ist unser stärkster Auslandsmarkt“, sagt Walter Viegener, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Viega Gruppe. „Um die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten zukünftig noch flexibler und schneller bedienen zu können, haben wir uns für den Bau eines zweiten Werks in den USA entschieden.“ Viega ist bereits seit Ende der 90er Jahre mit einer eigenen Tochtergesellschaft auf dem amerikanischen Markt präsent.

+++ Das könnte Sie interessieren: Autohaus Hoppmann übernimmt Opel-Händler aus Attendorn +++

Hauptsitz von Viega LLC ist Broomfield/Colorado. Neben einer Produktionsstätte in McPherson/Kansas unterhält Viega LLC Vertriebszentren in Reno/Nevada und Carlisle/Pennsylvania. Anna Viegener betont, dass der Bau einer zweiten Produktion in den USA sich nahtlos an weitere Investitionen der Unternehmensgruppe anschließt. „Der Neubau ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau des US-amerikanischen Marktes, sondern auch ein Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, betont die Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Viega Gruppe. Sowohl Gebäude als auch Produktion sollen klimaneutral betrieben werden. Bis spätestens 2035 will Viega die Klimaneutralität an allen Standorten erreicht haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe