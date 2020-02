Attendorner Wagenbauer feiern 44-jähriges Jubiläum

In den letzten 44 Jahren sind beim SV 04 Attendorn Hunderte von Fußballern, Trainern und Vorstandsmitgliedern gekommen und wieder gegangen. Geblieben ist die 1976 aus Spielern der damaligen A-Jugend gegründete Wagenbaugruppe. Das Motto für den Jubiläums-Veilchendienstagszug 2020 lautet passenderweise: „44 Jahre – und noch immer nicht fertig“.

Dass die Gruppe um die nach wie vor aktiven Gründungsmitglieder Rainer und Maria Müller, Uwe Bieker und Martin Droste auch nach 44 Jahren noch mit einem Motivwagen im Veilchendienstagszug mitmacht, hätte wohl auch Wolfgang Simon nicht gedacht. Die Karnevalsgesellschaft suchte damals händeringend Vereine und Gruppen für den Veilchendienstagszug. Simon war 1976 das jüngste Mitglied im Vorstand des SV 04 Attendorn und wurde vom Verein zu einer Wagenbauer-Versammlung der KG am 11. Januar in das Hotel „Himmelreich“ geschickt.

Chaotische Fußgruppe

Der Hansestädter kann sich auch deshalb so gut an diesen Termin erinnern, weil er Geburtstag hatte. Im „Himmelreich“ schlug dann die Geburtsstunde der SV 04-Wagenbauer. Die schildert Wolfgang Simon so: „Auf die Frage des Vorsitzenden, ob der SV 04 auch einen Karnevalswagen bauen wolle, antwortete ich: Irgendetwas werden wir machen. Nur einen ganzen Wagen werden wir nicht mehr bauen können.“ Die Suche nach „Gleichgesinnten“ im Traditionsverein war nicht ganz einfach. Die Spieler der 1. Herrenmannschaft winkten ab: kein Interesse, zu viel Arbeit. Fündig wurde Wolfgang Simon bei einigen Fußballern der A-Jugendmannschaft. Bei der ersten Zugteilnahme 1976 reichte die Zeit nur für eine aus heutiger Sicht etwas chaotische Fußgruppe und einem schrill angemalten Pkw.

Schon ein Jahr später wurde der erste Motivwagen für Veilchendienstag gebaut: der legendäre und tonnenschwere Gipswagen mit dem Motto „Höhlenfunde am Himmelsberg“. Der Aufbau musste mit einem Kran auf den eigentlichen Wagen gehievt werden. Für viele junge Aktive von heute undenkbar: Der SV 04 baute seine Wagen damals bei Schnee und Eis in einem unbeheizten Gebäudetrakt des später abgerissenen Gut Nierhof, wo der Kleister tiefgefror, oder in einem selbstgebauten Schuppen in der Stesse.

„Alles Müll oder was?“

Von dort wurden die Karnevalswagen am Morgen des Veilchendienstag zum Aufstellplatz in der Stadt gefahren. Mit der Zeit wurde die Gruppe immer größer. Die ehemaligen SV 04-Fußballer wie die Droste-Brüder Martin, Michael und Gerhard, Rainer Müller, Uwe Bieker, Joachim Rocksloh oder Thomas Keseberg gerieten in die Minderheit. Aber der Name der Gruppe blieb: SV 04-Wagenbauer.

Den Umzug in die KG-eigenen Hallen in Biggen und später am Kattfillerweg 1 haben Wolfgang Simon und Co. nicht bereut. Ganz im Gegenteil: Ihre Motivwagen wurden immer größer und einfallsreicher. Unvergessen sind die riesigen Figuren von „Bum Bum Boris“ (1986) oder „Alles Müll oder was?“ (1992). Der überdimensionierte Müllmensch fuhr mit einjähriger Verspätung durch die Innenstadt von Klein Köln, denn 1991 wurde der Veilchendienstagszug wegen des Golfkrieges abgesagt. „Wahrscheinlich wären wir damals auch gar nicht fertig geworden“, verrät ein Gründungsmitglied mit einem Augenzwinkern.

Politische Themen umgesetzt

Mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden waren die beiden mit einer meterlangen Rutsche ausgestatteten Wagen 1987 und 1988 zu den bis heute noch aktuellen Themen „Schützendreikampf: Laufen, Schnaufen, Saufen“ und „Mit Anna Bolika nach Olympia“. Wenn es möglich war, beschäftigten sich die SV 04-Wagenbauer auch immer wieder mit der großen und kleinen Politik. Bestes Beispiel war das „Trump(el)tier“ von 2017. Legendär waren die Sitzungen der Gruppe in der Milchbar bei „Micki“ Müller, der an diesen Abenden alle Hände voll zu tun hatte. Mit Georg „Bauer“ Keseberg aus dem Waterland haben die Wagenbauer auch einen Ennester Karnevalsprinzen in ihren Reihen. Der „Bauer“ kutschierte den Großwagen des SV 04 einen Tag nach seiner Proklamation im etwas ramponierten Prinzenkostüm gewohnt sicher durch die Innenstadt. Längst ist der „Bauer“ vom Treckerfahrer zum unverzichtbaren Gruppenmitglied befördert worden.

Die „Vier Jahrzehnte der SV 04-Wagenbauer“ hat Gründer Wolfgang Simon in einem Bildband festgehalten. Auf der ersten Seite ist die Einladung der Karnevalsgesellschaft Attendorn für die Wagenbauer-Versammlung am 11. Januar 1976 abgebildet, quasi die Geburtsstunde der SV 04-Wagenbauer. Fotos gibt es auch von Fahrten und Feiern der Gruppe in den letzten 44 Jahren.