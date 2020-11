Attendorner weiter die reichsten Menschen in NRW

Nirgendwo in NRW steht den Menschen mehr Geld zur Verfügung als in Attendorn: Durchschnittlich lag das verfügbare Einkommen in der Hansestadt nach Angaben der Landesstatistiker von IT NRW im Jahr 2018 bei 39.443 Euro pro Person, ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Landesweit liegt der Schnitt bei 22.294 Euro. Selbst in der auf dem zweiten Rang gelisteten Gemeinde Schalksmühle liegt das verfügbare Einkommen pro Einwohner mit 36.004 Euro mehr als 3000 Euro unter dem Wert aus Attendorn.

Auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte liegt der Kreis Olpe mit 28.007 Euro ebenfalls landesweit vorn. Neben den Menschen in Attendorn verfügen auch die Olper (29.820 Euro, NRW-Rang 13), Kirchhundem (28.601 Euro, Rang 16), Drolshagen (25.073 Euro, Rang 69) und Finnentrop (24.551 Euro, Rang 85) deutlich über dem Landesschnitt. Dahinter folgen Wenden (23.140 Euro) und Lennestadt (22.533 Euro).

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben sowie der Hinzurechnung empfangener Sozialleistungen durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.