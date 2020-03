Eigentlich waren es ganz untypische Symptome. Christian Pospischil, Bürgermeister der Stadt Attendorn, berichtet von Schnupfen, bisschen Husten und Gliederschmerzen. Eine Erkältung, dachte er sich. Schließlich war er weder in einem Risikogebiet, noch hatte er wissentlich Kontakt zu einem Infizierten. Dennoch: Er will kein Risiko eingehen und ruft seinen Hausarzt an. Dieser veranlasst einen Test auf das Coronavirus. Das Ergebnis ist positiv.

„Eigentlich deutete alles auf eine normale Grippe hin“, berichtet Pospischil im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber mein Arzt hat mir am Telefon empfohlen, mich besser testen zu lassen und dies dann auch ermöglicht.“

Christian Pospischil denkt sich zunächst noch nichts dabei. Bei drei kleinen Kindern im Haus gibt es schließlich immer mal wieder jemanden, der Schnupfen hat. Fieber und trockenen Husten hatte er eigentlich nie, erzählt er. Doch der Hausarzt sollte recht behalten. Der Test erfolgte am Freitag, 20. März. Knapp eine Woche später liegt das Ergebnis vor. Der Attendorner Bürgermeister hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Wo er sich angesteckt haben könnte, das kann er nicht sagen. Jedenfalls begibt er sich schon mit dem Auftreten der Erkältungs-Symptome vorsichtshalber in Quarantäne. Genau wie seine Familie. Sicher ist sicher.

Appell an alle Bürger: „Reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum!“

Mittlerweile ist Christian Pospischil wieder symptomfrei, seine vom Kreis Olpe angeordnete Quarantäne ist vorbei und auch seine Familie ist wohlauf. Dennoch meidet er den Gang ins Rathaus, arbeitet lieber von Zuhause aus. Vorsichtshalber.

„Ich hatte Glück, dass die Erkrankung bei mir nur einen leichten Verlauf genommen hat. Ich wünsche allen Infizierten eine schnelle und vollständige Genesung. Ich selbst musste nun erkennen, wie schnell man plötzlich selbst unmittelbar betroffen sein kann. Daher richte ich noch einmal meinen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt: Bleiben Sie möglichst zu Hause und reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum!“, so Pospischil.