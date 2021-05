Auch die Schützen aus Drolshagen sagen Fest ab

Drolshagen. Die Drolshagener Schützen sagen ihr Hochfest auch für dieses Jahr ab.

Der Vorstand des Schützenvereins Drolshagen teilt am Donnerstag Abend mit, dass das Schützenfest 2021, das am 3. Wochenende im Juni geplant war, abgesagt werden muss.

In einer Pressemitteilung informiert der Vorstand über seine Absage: „Uns allen fehlt das Zusammensein, das Feiern und noch so viel mehr. Mit Zuversicht hoffen wir auf das Feiern unseres Schützenballs im Januar 2022. Dort wird unser Kaiserpaar den Orden an den Schützenverein übergeben. Auch dieses musste dieses Jahr verschoben werden. Wie es mit den anderen Festen und Feierlichkeiten in diesem Jahr aussieht, ist noch ungewiss. Fest steht auf jeden Fall, dass wir uns über jede Feiermöglichkeit freuen werden.

Auch wenn wir unser Schützenfest absagen, wird dennoch ein Schützenhochamt gefeiert. Das Hochamt findet am 20. Juni, 10:15 Uhr, statt, bei gutem Wetter im Pfarrgarten, bei Regen in der Pfarrkirche. Über eine rege Teilnahme freuen sich die Majestäten und der gesamte Vorstand samt Offizierskorps.“

Auch das amtierende Königspaar Michael und Henny Decker kommentiert die Absage: „Es ist schade, dass diese Schützenfest-Saison wieder abgesagt werden musste, aber dafür wird die nächste umso besser. Bleibt alle gesund bis zur nächsten Saison.“

„Wir als Prinzenpaar finden es sehr schade, dass das Schützenfest wieder ausfällt. Wir hoffen das wir nächstes Jahr wieder normal feiern können, mit allem was dazu gehört“ sagt das Prinzenpaar Vanessa Höing und Kevin Müller.

