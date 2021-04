„Auf der Ennert“ in Attendorn: Autoreifen zerstochen

Attendorn. Eine unbekannte Person hat in Attendorn einen schwarzen VW Tiguan stark demoliert. Es blieb nicht nur bei den zerstochenen Autoreifen:

„Auf der Ennert“ in Attendorn wurde vermutlich in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag ein geparkter PKW beschädigt. Der schwarze VW Tiguan des 44-jährigen Geschädigten war in der Einfahrt vor der Garage neben dessen Haus geparkt. Die Heckscheibe wurde augenscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand beschädigt, so dass diese splitterte.

Das Heck, sowie die Beifahrerseite wurden augenscheinlich mit gelber Lackfarbe besprüht. Zudem wurde der rechte hintere Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.