Bei einem Verkehrsunfall in Altenhundem (hier ein Symbolbild) verletzten sich zwei Senioren leicht.

Unfall Auffahrunfall in Altenhundem: Senioren leicht verletzt

Lennestadt. Auf der Hundemstraße in Altenhundem kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Älteres Ehepaar sucht anschließend den Arzt auf.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Hundemstraße in Altenhundem sind eine 81-Jährige sowie ihr gleichaltriger Ehemann leicht verletzt worden. Zunächst befuhr die 81-jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Meggen. Ihr folgte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin. Nach eigenen Angaben musste die Seniorin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Die 59-Jährige reagierte zu spät und fuhr dem Pkw auf. Zunächst schienen die Beteiligten unverletzt, im Nachgang jedoch suchten die 81-Jährige und ihr Mann einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.