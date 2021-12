Auffahrunfall in Lennestadt: 46-Jährige wird verletzt

Die Polizei ist am Donnerstag zu einem Unfall in Lennestadt gerufen worden.

Lennestadt. Eine 24-Jährige übersah in Lennestadt, dass der vor ihr fahrende Wagen abbremsen musste. Bei der Kollision wurde dessen Fahrerin (46) verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Lennestadt ist am Donnerstag eine 46 Jahre alte Autofarerin verletzt worden. Eine 24-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 10.05 Uhr auf der B 55 in Elspe auf das Auto der 46-Jährigen auf, die auf dem Weg in Richtung Grevenbrück verkehrsbedingt bremsen musste. Offenbar bemerkte die hinter ihr fahrende Frau den Bremsvorgang zu spät.

Die Verletzte wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden, der jeweils im vierstelligen Bereich liegt.

