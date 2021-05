Unfall Auffahrunfall in Olpe: Zwei Autofahrer leicht verletzt

Olpe. Ein 38-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Martinstraße auf den Wagen einer 41-Jährigen aufgefahren. Beide wurden dabei leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Olpe sind am Samstag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger, der gegen 19.40 Uhr auf der Martinstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs war, bemerkte gegen 19.40 Uhr zu spät, dass eine vor ihm fahrende 41-Jährige mit ihrem Wagen nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, berichtet die Polizei Olpe. Er fuhr mit seinem Auto auf das bereits stehende Fahrzeug der 41-Jährigen auf.

Der 38-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Die 41-Jährige klagte über Nackenschmerzen, lehnte eine Behandlung im Rettungswagen aber ab.

Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Martinstraße war stadtauswärts für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

