Auffahrunfall in Wenden: Fahrer und Beifahrerin verletzt

Wenden. In Gerlingen ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen, 15. Dezember, gegen 6.30 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Hier befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe, ihm folgte ein weiterer 50-jähriger Fahrzeugführer. Als ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten aus Richtung A 45 kommend an beiden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, fuhr der vordere Pkw an den rechten Fahrbahnrand und bremste deutlich ab.

Dies realisierte der folgende 50-Jährige zu spät und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw verletzt. Die 26-jährige Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, der 27-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

