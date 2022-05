Aus Altenhofer Bier wird neue Olper Spirituose

Olpe/Altenhof. Erste Kooperation der Altenhofer Brauerei und der Olper Brennerei hat eine rein regionale Spezialität mit besonderem Geschmack hervorgebracht.

Armin Judas und Paul Rademacher hatten eine echte Schnaps-Idee. Judas, der in Altenhof das Carolinenbräu betreibt, und Rademacher, der in der von seinem Vater Dirk übernommenen Kornbrennerei Kemper in Olpe eine Lehre zum Destillateur absolviert, hatten Kontakt aufgenommen, nachdem der heimische Lebensmittel-Filialist Dornseifer aus dem beim Herstellen des Altenhofer Landbiers anfallenden Treber ein Brot in sein Produktportfolio aufgenommen hatte. Rademachers Plan: auf der Grundlage des Altenhofer Landbiers eine Spirituose zu schaffen, die rein regionale Grundlagen hat und somit eine Spezialität der Region werden könnte. Dirk und Paul Rademacher setzten sich mit Armin Judas und ihrem Destillateurmeister, Tobias Reißenweber, zusammen und grübelten. Reißenweber setzte die Ideen schrittweise um. Zuerst nahm er Altenhofer Landbier und destillierte es, so, wie man einen Wein verarbeitet, um Weinbrand zu machen. So wurde aus dem Bier mit 5 Volumenprozent Alkohol ein Brand mit 87 Prozent. Dieser wurde mit dem eigenen Brunnenwasser der Brennerei zu einem Bierbrand verdünnt. Dies war die Grundlage für die weiteren Experimente. Drei Varianten wurden angesetzt, allen gemeinsam, dass außer dem Bierextrakt auch Hopfen und Hopfenextrakt aus Armin Judas’ eigenem Hopfengarten in Altenhof zugefügt war.

Kräuter aus alten Zeiten

„Ein Bierbrand ist eine uralte Sache, aber sehr restriktiv“, weiß Fachmann Tobias Reißenweber. So muss dieser Brand exakt 38 Prozent haben und darf nicht mit Kräutern versetzt sein. „Unsere gemeinsame Idee war aber, eine Spirituose zu kreieren, die Kräuter hat, die früher, vor dem Reinheitsgebot, genutzt wurden, um Bier zu aromatisieren und haltbarer zu machen.“ Das seien beispielsweise Mädesüß, Koriander oder Kardamom. „Wir waren uns aber nicht einig, in welche Richtung wir gehen sollten, da haben wir drei Varianten angesetzt“, so Dirk Rademacher. Die eine eher kräftig, eine fruchtig und eine bitter. Honig aus Altenhof ist ebenfalls Bestandteil. Und nachdem die drei Ansätze fertig waren, kam die Verkostung. Am Ende entschied die Mehrheit: Es ist die fruchtige Variante geworden, mit einem Hauch Orange, Malz und Dattel. 30 Volumenprozent hat das Produkt, von dem in etwa zwei Wochen die erste Charge auf Flaschen gezogen werden kann.

Was allerdings noch fehlt, ist ein Name. „Das ist nicht leicht“, so Armin Judas. „Es soll praktisch ein Schnaps ,between the beers’ sein, den man gut zum Bier genießen kann, aber der Name soll schon verdeutlichen, dass es etwas Regionales ist.“ Geplant ist, das neue Produkt beispielsweise in einem Gebinde mit dem Treberbrot bei Dornseifer zu verkaufen. Leserinnen und Leser, die eine Namensidee haben, werden gebeten, sie an post@kempers-korn.de zu senden. Wenn ein Vorschlag darunter ist, der aufgegriffen wird, kann sich der Vorschlaggeber oder die Vorschlaggeberin über ein solches Gebinde mit der ersten Flasche des neuen Produkts freuen.

Produkt Nummer 121

Eine Verkostung zeigt: Das neue Produkt ist trotz der Fruchtigkeit kein süßer Likör, sondern eine durchaus kräftige Spirituose, die auch nach dem Essen als Aperitif genossen werden kann und durch intensives Hopfen-Aroma besticht. Sie wird als 121. Produkt in das Portfolio der Kornbrennerei Kemper eingehen. Diese Vielzahl wird nicht permanent produziert, kann aber jederzeit aufgelegt werden. „Voriges Jahr haben wir 68 verschiedene Produkte ausgemischt“, bilanziert Tobias Reißenweber. Nicht alle davon gehen als Kemper-Produkt über den Tresen, das Olper Traditionsunternehmen arbeitet auch als Dienstleister für andere, so werden in Olpe für drei verschiedene Röstereien deren Kaffeeliköre gemischt. Derzeitiger „Renner“ im Portfolio: das „Horridöchen“, aus einer Kooperation mit einer Brennerei im Münsterland entstandener Likör, der in einer Flasche mit Abzieh-Etikett abgefüllt ist, hinter dem sich eine Zielscheibe verbirgt. Diese dient als Grundlage für Trinkspiele: Wer am schlechtesten getroffen hat, zahlt die Runde. Ein Renner auf den ersten Schützenfesten, die nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Fahrt aufnehmen. Und im Sommer wird Produkt 122 folgen: das „Kirmeskind“, ein Produkt, das die Wendener Inhaber der Olper Brennerei als Herzensangelegenheit verstehen.

