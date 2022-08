Ausbildung im Kreis Olpe: Das sind die neuen Azubis

Kreis Olpe. Mit dem 1. August hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Auch im Kreis Olpe. Die Firmen freuen sich über neue Gesichter im Team. Glückwunsch.

Firma Mennekes

Talentierte und engagierte Nachwuchskräfte sind bei allen Unternehmen heiß begehrt. 2022 gelang es MENNEKES, 20 neue Auszubildende für sich zu gewinnen. Heute starteten sie beim Sauerländer Familienunternehmen ins Arbeitsleben. Die Azubis werden in insgesamt neun technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet. In den ersten Tagen erwartet sie ein spannendes Willkommensprogramm.

Traditionell empfangen die geschäftsführenden Gesellschafter Christopher und Walter Mennekes die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem ersten Arbeitstag persönlich – so auch in diesem Jahr. „Bereits mein Großvater Aloys Mennekes bildete schon kurz nach der Unternehmensgründung 1935 als Elektrohandwerksmeister selbst Azubis aus. Seitdem konnten wir Generationen von Auszubildenden eine fundierte Berufsausbildung ermöglichen. Starteten 2020 noch 16 neue Azubis bei uns, waren es 2021 schon 18 und dieses Jahr 20. Somit gelang es uns, unser Ausbildungsniveau trotz Corona-Pandemie und anderer Herausforderungen nicht nur zu halten, sondern sogar zu steigern“, berichtet Christopher Mennekes.

Die neuen Azubis werden als Industriekauffrau/mann, Fachinformatiker/in, Industrieelektriker/in, Fachlagerist/in, technische/r Produktdesigner/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik sowie als Industrie-, Verfahrens- und Zerspanungsmechaniker/in ausgebildet. Je nach Beruf dauert die Ausbildung zwei bis dreieinhalb Jahre. Währenddessen stehen für die Azubis verschiedene Ausbildungsstationen und Einsatzbereiche auf dem Programm.

Wer sich hier voll reinhängt, wird belohnt: „Bei guten Leistungen bieten wir unseren Nachwuchskräften eine sichere Übernahmeperspektive und nach der Ausbildung können sie sich, unterstützt durchs Unternehmen, fachlich weiterentwickeln, um z.B. den Meister zu machen oder über ein berufsbegleitendes Studium noch einen Hochschulabschluss zu erlangen“, erläutert Christian Pickhan vom Team Ausbildung.

Die neuen Azubis von MENNEKES mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Christopher Mennekes (hinten, Zweiter von rechts), Stephan Herzig und Christian Pickhan vom Team Ausbildung (hinten, Erster und Vierter von rechts) sowie Dietmar Spurk, Leiter Zentrales Personalwesen (hinten, Dritter von rechts). Foto: Annika Jentsch / Medienwerk

Sein Kollege Stephan Herzig ergänzt: „Wer nach der Schule zwischen Ausbildung und Studium hin- und her schwankt und beides spannend findet, kann bei uns mit einem dualen Studium, das wir mit universitären Kooperationspartnern anbieten, von Anfang an Ausbildung und Studium kombinieren. Einer unserer neuen Azubis geht diesen Weg und verbindet die Ausbildung zum technischen Produktdesigner mit einem Studium an der FOM Siegen.“

Das Ausbildungsteam hat für die neuen Azubis wieder eine spannende Einführungswoche auf die Beine gestellt: Auf der Agenda stehen unter anderem eine interaktive Rallye übers Firmengelände, Schulungen und Workshops. Im Anschluss werden die Nachwuchstalente durch ihre Ausbilder Schritt für Schritt in die künftigen Berufe eingearbeitet. Begleitend zur Ausbildung gibt es ein umfangreiches Programm für Weiterbildung und Berufsplanung sowie Azubi-Events, wie die traditionelle Azubi-Fahrt, die in diesem Jahr zur MENNEKES Elektrotechnik Sachsen GmbH nach Sehmatal-Neudorf/Erzgebirge führt, dem zweiten deutschen Unternehmensstandort.

Die Ausbildung bei MENNEKES wird regelmäßig einem Qualitäts-Check unterzogen, bei dem die Azubis selbst großen Einfluss haben: So erhält das Unternehmen beispielsweise regelmäßig das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“, eine Art „Azubi-TÜV“. Das Zertifikat basiert auf einer 100 Seiten umfassenden anonymen Befragung der Auszubildenden sowie einer Auswertung der Ausbildungskennzahlen und wird von der Initiative „ertragswerkstatt“ verliehen.

MENNEKES bildet in insgesamt zehn Ausbildungsberufen aus. Schülerinnen und Schüler können sich bereits für die Ausbildungsstellen mit Start im Jahr 2023 bewerben. Details zu den Berufen und zur Online-Bewerbung sowie Videos, in denen Azubis authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben, gibt es hier: www.MENNEKES.de/ausbildung.

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Motiviert und voller Spannung auf das Berufsleben starteten am 1. August 2022 drei junge Leute in der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden ihre Ausbildung zum Bankkaufmann. Lukas-Paul Albrecht aus Olpe-Stachelau, Ricaldo Berg aus Olpe und Colin Posekardt aus Wenden-Brün wurden von Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker in der Hauptstelle Olpe empfangen. Zur Seite stehen ihnen im Laufe ihrer zweieinhalb- bis dreijährigen Ausbildung auch die beiden Auszubildenden Emely Lips und Ellen Sondermann, die insbesondere in den ersten Tagen die drei „Neuen“ engagiert coachen werden.

Im Rahmen ihres mehrwöchigen Schulpraktikums am Berufskolleg des Kreises Olpe bzw. des St. Franziskus Gymnasiums hatten Ricaldo Berg und Colin Posekardt bereits in den Vorjahren die Sparkassen-Hauptstelle Olpe kennengelernt. „Diesen praxisbezogenen Weg, einen möglichen Ausbildungsberuf intensiver kennen zu lernen, begrüßen wir sehr. Beide Seiten können davon profitieren,“ erklärte Monika Schulte-Brinker.

Der Bewerbende sei sich dann sicher, dass er Interesse an einer kaufmännischen Ausbildung mit viel Kundenkontakt habe. Zudem könne auch die Sparkasse als Ausbildungsunternehmen die Fähigkeiten und Neigungen schon viel besser einschätzen. In den ersten Wochen stehen einige Termine auf dem Programm: Lukas-Paul Albrecht, Ricaldo Berg und Colin Posekardt werden nicht nur die rund 150 Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen und den internen Arbeitsbereichen kennen lernen, sondern auch Vieles über die Aufgaben eines Finanzdienstleisters und das besondere Geschäftsmodell der Sparkassen als regionale Geldinstitute erfahren.

Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker (links) freut sich, die drei neuen Sparkassen-Auszubildenden Colin Posekardt, Lukas-Paul Albrecht und Ricaldo Berg (v. l. n. r.) an ihrem ersten Arbeitstag im Team der Sparkasse zu begrüßen. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Kohlmeier (rechts) heißt die jungen Nachwuchskräfte herzlich willkommen. Foto: Sparkasse

In Zusammenarbeit mit den Sparkassen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe werden nach den Einführungstagen in Bad Berleburg auch weitere theoretische und praktische Kenntnisse im Verlauf der Ausbildung vermittelt. Der Blockunterricht findet im Berufskolleg des Kreises Olpe statt. Zunächst werden die drei neuen Auszubildenden im Kundenservice der Hauptstelle Olpe sowie in der Niederlassung Drolshagen bzw. Wenden eingesetzt sein, um alle alltäglichen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden kennen zu lernen. Die Sparkasse investiert viel in die Aus- und Fortbildung junger Nachwuchskräfte, um vorausschauend für kompetente Fachkräfte aus den eigenen Reihen zu sorgen.

Gerade in der Kundenberatung sind die persönlichen und kommunikativen Kompetenzen wichtig sowie die Anforderungen an die Qualifikationen hoch. Von daher sind Weiterbildungsmöglichkeiten in der Sparkassen-Finanzgruppe bis hin zum Bachelor- oder Masterstudium möglich. Schulabgänger des kommenden Jahres, die Interesse an einem Ausbildungsplatz zur/ zum „Bankkauffrau/ -mann“ für 2023 haben, können sich jederzeit in der Personalabteilung an Monika Schulte-Brinker (Telefon 02761 898-3123) wenden oder über sparkasse-olpe.de/ausbildung informieren

Kreis Olpe

Am 1. August hat der Kreis Olpeelf Nachwuchskräfte in der Ausbildung begrüßt. Zum Start kamen sie zu einem gemeinsamen Einführungstag zusammen. Dabei wurden sie von Ausbildungsleiterin Christina Rawe und dem Praxiskoordinator für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, Peter Sigmund, begrüßt. Die größte Gruppe der neuen Auszubildenden bilden die fünf angehenden Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter Sean-Noel Bockhacker aus Bergneustadt, Marcel Busenius aus Attendorn, Timo Jörres aus Kirchhundem, Marika Müller aus Lennestadt und Noah Rüsche aus Wenden.

Zwei Auszubildende werden Verwaltungsfachangestellte: Markus Kozik aus Attendorn und Maria Mester aus Kirchhundem.

Zum Geomatiker und damit Fachmann für Geodaten und ihre Verarbeitung wird Luis Florath aus Finnentrop ausgebildet.

Oskar Hermes aus Lennestadt und Julia Jung aus Attendorn beginnen gemeinsam mit Johannes Latzel und Tom Kieserling aus Olpe am 1. September ein duales Studium für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst und streben den Abschluss Bachelor of Laws an.

Am ersten Tag stand das Kennenlernen untereinander sowie der anderen Auszubildenden und von wichtigen Ansprechpersonen im Haus im Vordergrund, zum Beispiel des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten und der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Die neuen Auszubildenden des Kreises Olpe mit Ausbildungsleiterin Christina Rawe (vorn rechts) und Peter Sigmund, Praxiskoordinator Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (hinten Mitte). Foto: Kreis Olpe

Darüber hinaus erhielten die Neuen bei einem Besuch bei der Kreispolizeibehörde Olpe einen Eindruck von der Arbeit der Polizei, bei der auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungsbereich tätig sind. Landrat Theo Melcher freut sich über den Nachwuchs an künftigen Fachkräften. „Unsere Auszubildenden gehören von Beginn an zum großen, kollegialen Team der Kreisverwaltung, das ineinandergreift und sich gegenseitig unterstützt. Junge Menschen finden hier gute Lernbedingungen und natürlich erwarten wir von ihnen auch großes Engagement.“

Beim abschließenden Mittagsimbiss gab Ausbildungsleiterin Christina Rawe gemeinsam mit den Azubi-Paten den jungen Kolleginnen und Kollegen noch einige wichtige Infos und einen Appell mit auf den Weg: „Scheut euch nicht, die Kolleginnen und Kollegen im Haus anzusprechen, wenn ihr Hilfe benötigt. Bringt gerne eure eigenen Ideen mit ein und habt vor allem viel Spaß in eurer Ausbildungszeit.“

Volksbank Bigge-Lenne

Ihren ersten Arbeitstag verbringen Sie im Beratungszentrum Altenhundem der Volksbank Bigge-Lenne. Nach ihrer Abschlussprüfung in gut zweieinhalb Jahren werden die vier jungen Auszubildenden voraussichtlich in die Räume der neuen Volksbank Sauerland zurückkehren: Justus Kleff (Albaum), Louis Wittwer (Elspe), Hannah Eickelmann (Altenhundem) und Albina Hajrizi (Schmallenberg) starten ihre Ausbildung zum Bankkaufmann/-kauffrau und haben sich für eine Ausbildung entschieden, die hervorragende Perspektiven mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten und Chancen für die Zeit nach der Ausbildung bietet. Abwechslungsreiche Aufgabenfelder und eigenverantwortliches Arbeiten in Projekten fördern das Lernen in einer großen Regionalbank, die ab 17. September (Technische Fusion) zur „neuen“ Volksbank Sauerland fusionieren wird. Bereits in der zweiten Augustwoche lernen die Azubis die zukünftigen Kollegen der Volksbank Sauerland kennen.

(v.l.) Louis Wittwer, Albina Hajrizi, Justus Kleff und Hannah Eickelmann an ihrem ersten Arbeitstag. Foto: Volksbank Bigge-Lenne

Gemeinsames Teambuilding und auch ein Erste-Hilfe-Lehrgang des DRK stehen auf der Agenda der intensiven Einführungstage. „Unsere Mitarbeiter sind und bleiben auch in Zukunft wesentlicher Erfolgsfaktor für ein auf Mitglieder und Kunden ausgerichtetes Bankgeschäft“, begrüßte Vorstandsmitglied Michael Griese die vier jüngsten Mitarbeiter am Montag (1. August) in Altenhundem. Neben den Beratungszentren und Filialen stehen weitere Abteilungen während der Ausbildungszeit im Fokus. So zählt auch das KundenDialogCenter in Kirchhundem, die größte Filiale der Volksbank, die Kreditabteilung und die Firmenkundenbank zum Arbeitsalltag dazu.

„Eine zukunftsorientierte Ausbildung in einem abwechslungsreichen und spannenden Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten in der „neuen“ Volksbank Sauerland stehen unseren neuen Auszubildenden bevor“, erklärt Ausbildungsleiterin Luisa Iarossi abschließend.

Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen

Ausbildung bedeutet Zukunftssicherung, sowohl für die jungen Menschen, die ausgebildet werden als auch für die ausbildenden Unternehmen. „Wir möchten jungen und dynamischen Menschen den Weg frei machen für ein erfolgreiches Berufsleben“, erklärte Ausbildungsleiterin Michaela Sieler zu Beginn der Einführungswoche. Zweieinhalb spannende Jahre mit vielseitigen Lerninhalten liegen jetzt vor den vier neuen Auszubildenden Jessica Siebert, Marie Stach, Nils Kaufmann und Paul-Philip Stock. Ein maßgeschneiderter Ausbildungsplan führt die jungen Leute während ihrer Ausbildung durch alle relevanten Abteilungen der Bank. Gestartet wird im Privatkundengeschäft mit direktem Kundenkontakt. Später kommen das Firmenkundengeschäft, die Vermögensberatung und interne Abteilungen wie die Kreditsachbearbeitung, Organisationsabteilung Rechnungswesen oder das Marketing hinzu. Begleitet durch den Unterricht am Berufskolleg wird nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch wichtige Eigenschaften wie Kundenorientierung, Teamfähigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten vermittelt.

Vorstand und Ausbildungsleitung der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen begrüßen die neuen Auszubildenden. V.l.n.r.: Marco Heinemann (Vorstandsmitglied), Nils Kaufmann (Auszubildender), Marie Stach (Auszubildende), Michaela Sieler (Ausbildungsleiterin), Jessica Siebert (Auszubildende), Paul-Philip Stock (Auszubildender) und Markus Stottmeyer (Vorandsmitglied). Foto: Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen

Weitere Ausbildungsschwerpunkte sind bei der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG vor allem die persönliche Entwicklung und die soziale Kompetenz der Auszubildenden. So runden zahlreiche Trainings und auch die Arbeit in Projekten die Ausbildung ab. In der Bank werden aktuell insgesamt 12 junge Menschen ausgebildet. Auch für den Ausbildungsstart im kommenden Jahr 2023 sucht die Volksbank schon jetzt neue Bewerberinnen und Bewerber. Interessierte können sich auf www.voba-owd.de/ausbildung informieren und auch direkt bewerben.