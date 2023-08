Ausbildung im Kreis Olpe – Das sind die neuen Azubis

Kreis Olpe. Mit dem 1. August hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Auch im Kreis Olpe. Die Firmen freuen sich über neue Gesichter im Team. Glückwunsch.

Am 1. August ist für viele junge Leute die Ausbildung gestartet. Zwar sind derzeit noch einige Lehrstellen im Kreis Olpe unbesetzt, dennoch können sich einige Firmen über neue Gesichter im Team freuen. Glückwunsch an die neuen Auszubildenden. Hier finden Sie eine Übersicht.

Neue Azubis im Kreis Olpe: Mennekes

Der erste Arbeitgeber, die ersten Schritte im Beruf – die meisten von uns werden sich noch gut daran erinnern. Heute begann auch für 16 junge Menschen in Kirchhundem ein neuer Lebensabschnitt: Beim mittelständischen FamilienunternehmenMENNEKES starteten sie in ihre mehrjährige Ausbildung. Die Azubis des Jahrgangs 2023 werden in verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet.

In ihrer ersten Arbeitswoche erwartet die neuen Auszubildenden ein abwechslungsreiches Willkommensprogramm mit Workshops, Schulungen und einer interaktiven Rallye übers Firmengelände. Der geschäftsführende Gesellschafter Christopher Mennekes lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, die jungen Kolleginnen und Kollegen am ersten Tag persönlich zu begrüßen. „Wir sind nicht nur Experten für Industriesteckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen, sondern auch Profis beim Thema Ausbildung. Seit unserer Unternehmensgründung vor fast 90 Jahren bilden wir aus. Generationen junger Menschen konnten wir so den Weg ins Berufsleben ebnen – und einige unserer ehemaligen Azubis sind heute selbst Ausbilder und Führungskräfte bei MENNEKES“, erzählt Christopher Mennekes.

Die neuen Azubis haben sich für die Ausbildungsberufe Industriemechaniker, Fachinformatiker für Systemintegration, Mechatroniker, Industriekauffrau/-mann, Elektroniker für Betriebstechnik, Zerspanungsmechaniker sowie Kunststoff- und Kautschuktechnologe (ehemals Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik) entschieden. Je nach Beruf dauert die Ausbildung zwei bis dreieinhalb Jahre.

Die neuen Azubis von MENNEKES mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Christopher Mennekes (vorne, Erster v.l.), daneben Stephan Herzig und Christian Pickhan vom Team Ausbildung sowie Dietmar Spurk, Leiter Zentrales Personalwesen. Foto: MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Während ihrer Ausbildung durchlaufen die Nachwuchskräfte an den Unternehmensstandorten in Kirchhundem und Kirchhundem-Welschen Ennest verschiedene Stationen und Einsatzbereiche. Begleitend gibt es ein umfangreiches Programm für Weiterbildung und Berufsplanung sowie verschiedene Azubi-Events. Sehr gute Leistungen während der Ausbildung zahlen sich bei MENNEKES aus: „Wer sich bei uns und in der Berufsschule voll reinhängt, den übernehmen wir nach der Ausbildung direkt. Nach einigen Jahren im Beruf haben unsere ehemaligen Azubis dann die Chance, sich unterstützt durchs Unternehmen weiterzuentwickeln und z.B. den Meister zu machen oder über ein berufsbegleitendes Studium noch einen Hochschulabschluss zu erlangen“, erläutert Christian Pickhan vom Team Ausbildung.

Regelmäßiger Qualitäts-Check von außen

Die Ausbildung bei MENNEKES wird regelmäßig von unabhängiger Seite überprüft. 2022 bekam das Unternehmen von der Initiative „ertragswerkstatt“ erneut das „Gütesiegel Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen, eine Art „Azubi-TÜV“. Hier haben die Azubis selbst ein gewichtiges Wort mitzureden: So basiert das Siegel neben einer Auswertung der Ausbildungskennzahlen auch auf einer 100 Seiten umfassenden anonymen Befragung der Auszubildenden.

Bewerbungen für 2024 bereits möglich

MENNEKES bildet in insgesamt elf Ausbildungsberufen aus. Schülerinnen und Schüler können sich bereits für die Ausbildungsstellen mit Start im August 2024 bewerben. Neben den genannten Berufen bietet das Unternehmen im kommenden Jahr die Ausbildungsberufe Technischer Produktdesigner, Industrieelektriker und Fachlagerist an. Detailinfos zu den Berufen, Videos, in denen Azubis authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben, und Online-Bewerbung: www.MENNEKES.de/ausbildung.

Neue Azubis im Kreis Olpe: Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Motiviert und voller Erwartungen starteten am 1. August 2023 drei junge Leute ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann in der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden. Ajla Bilalic aus Kreuztal, Amil Ibrovic aus Plettenberg und Yliane Sartor aus Lennestadt wurden von Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker in der Hauptstelle Olpe empfangen. Zur Seite stehen ihnen im Laufe ihrer zweieinhalb-jährigen Ausbildung auch die drei Auszubildenden Lukas-Paul Albrecht, Ricaldo Berg und Colin Posekardt, die schon im Vorfeld und insbesondere in den ersten Tagen die drei „Neuen“ engagiert coachen werden.

Neu ist das Duale Studium

Colin Posekardt startet zudem als erster Auszubildender am 1. September 2023 mit einem Dualen Studium parallel zur Ausbildung. Auf diese neu geschaffene Ausbildungsstelle können sich seit diesem Jahr interessierte Auszubildende bewerben, die schon während der Ausbildung dual studieren möchten. Das Angebot richtet sich insbesondere an Abiturientinnen und Abiturienten mit einem überdurchschnittlichen Potential oder denen neben einer qualifizierten kaufmännischen Ausbildung ein akademischer Abschluss wichtig ist. Über eine Dauer von neun Semestern werden vier Abschlüsse erzielt: Bankkauffrau/ -mann, Bankfachwirt/ -in, Betriebswirt/ -in und Bachelor of Arts.

Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker (v. l. n. r.) freut sich, die drei neuen Sparkassen-Auszubildenden Ajla Bilalic, Amil Ibrovic und Yliane Sartor an ihrem ersten Arbeitstag im Team der Sparkasse zu begrüßen. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Kohlmeier heißt die jungen Nachwuchskräfte im Team der rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen. Foto: Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

In den ersten Wochen werden Ajla Bilalic, Amil Ibrovic und Yliane Sartor nicht nur die rund 150 Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen und den internen Arbeitsbereichen kennen lernen, sondern auch Vieles über die Aufgaben eines Finanzdienstleisters und das besondere Geschäftsmodell der Sparkassen als regionale Geldinstitute erfahren. In Zusammenarbeit mit den Sparkassen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe werden nach den Einführungstagen in der Sparkassenakademie in der Hörder Burg in Dortmund auch weitere theoretische und praktische Kenntnisse im Verlauf der Ausbildung vermittelt. Der Blockunterricht findet im Berufskolleg des Kreises Olpe statt.

Nachwuchskräfte systematisch aufbauen

Um alle alltäglichen Anforderungen und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden kennen zu lernen, werden die drei neuen Auszubildenden zunächst im Kundenservice der Hauptstelle Olpe sowie in der Niederlassung Drolshagen bzw. Wenden eingesetzt sein. Die Sparkasse sorgt mit einer fundierten Aus- und Fortbildung junger Nachwuchskräfte vorausschauend für kompetente Fachkräfte aus den eigenen Reihen. „Gerade in der Kundenberatung sind die persönlichen und kommunikativen Kompetenzen wichtig sowie die Anforderungen an die Qualifikationen hoch, erklärt Monika Schulte-Brinker. Von daher werden auch die Weiterbildungsmöglichkeiten in der Sparkassen-Finanzgruppe bis hin zum Bachelor- oder Masterstudium rege genutzt.

Schulabgänger des kommenden Jahres, die Interesse an einem Ausbildungsplatz zur/ zum „Bankkauffrau/ -mann“ bzw. Ausbildungsplatz zur/ zum „Bankkauffrau/ -mann mit dualem Studium“ für 2024 haben, können sich jederzeit in der Personalabteilung an Monika Schulte-Brinker (Telefon 02761 898-3123) wenden oder sich über sparkasse-olpe.de/ausbildung informieren.

