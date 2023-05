Ausschuss Lennestadt gibt Grünes Licht für 1,25 Mio. Euro

Die größte Investition, die im Schul- und Sportausschuss Lennestadt durchgewunken wurde, betrifft das neue Feuerwehrhaus in Oedingen.

Lennestadt. Im Lennestädter Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales wurden zahlreiche Baumaßnahmen und Zuschussanträge durchgewunken.

In großer Einmütigkeit winkte der Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales der Stadt Lennestadt eine ganze Reihe von Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden, darunter Feuerwehrhäuser und Schulen sowie Zuschussanträge für Sportstätten in seiner vergangenen Sitzung durch. Ohne Diskussionen und mit einstimmigen Beschlüssen wurden zum Teil große Bausummen auf den Weg gebracht. Die Gesamtinvestitionssumme aller Maßnahmen liegt bei rund 1,25 Millionen Euro. Hier eine Übersicht:

Feuerwehrhaus Oedingen: Die Rohbau-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten für den Neubau sollen beauftragt werden. Damit die Bauarbeiten nach Abbruch des alten Pfarrhauses zügig fortgesetzt werden könnten, so die Stadt, sei es erforderlich, die weiteren Bauleistungen umgehend zu vergeben. Das zu beschließende Auftragsvolumen umfasst rund 370.000 Euro.

Grundschule Elspe: Vergabe der Bauleistungen für die Einrichtung des Umkleide- und Sanitärbereichs im ehemaligen Küchentrakt der Hauptschule Elspe. Grund: Die Turnhalle der Grundschule weist erhebliche bauliche Mängel auf. Aufgrund von Verkeimungen und Leckagen im Leitungssystem können die Dusch- und Waschräume nicht mehr genutzt werden. Im ehemaligen Küchentrakt sollen neue Dusch- und Umkleideräume entstehen. Kostenvolumen: rund 150.000 Euro.

Grundschule Meggen: Maßnahmen für die Errichtung einer Offenen Ganztagsschule, in diesem Fall geht es um die Außenanlagen. Kostenpunkt: rund 120.000 Euro. Hintergrund: Die Schule wird umgebaut, entkernt und vollständig saniert. Das soll so zeitnah erfolgen, dass die neuen Räumlichkeiten zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2023/2024 genutzt werden können.

Grundschule Altenhundem: Erstellung der Außenanlagen. Auch hier stehen umfangreiche Baumaßnahmen für ein Ganztagsangebot an. Das Gesamtvolumen der zu vergebenden Bauleistungen beträgt rund 100.000 Euro.

Sekundarschule Meggen: Austausch der Fenster. Die Fenster im ehemaligen Hauptschulgebäude in der Sekundarschule stammen aus den 70er Jahren und sind ca. 45 Jahre alt. Im 1. Bauabschnitt werden die Fenster im Erdgeschoss erneuert, der Wärmeschutz auf den heutigen Standard angepasst und der Einbruchschutz erhöht. Kostenschätzung: rund 150.000 Euro.

Darüber hinaus standen elf Zuschussanträge von Freizeit- und Sportvereinen auf der Tagesordnung:

Förderkreises für Gesundheit und Freizeitgestaltung Saalhausen: Für die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung im Kur- und Bürgerhaus auf LED-Technik wird ein ein Zuschuss von rund 1.200 Euro gewährt.

TSV Saalhausen: Zuschuss für die Erneuerung des Kunstrasenbelages von 100.000 Euro sowie 30.000 Euro für die Arbeiten am Unterbau des Kunstrasenplatzes.

FC 1919 Langenei-Kickenbach: Zuschuss für die Erneuerung des Kunstrasenbelages in Höhe von 100.000 Euro und 30.000 Euro für den Unterbau.

Tennisclub Langenei 1976: Zuschuss für die Erneuerung der Umzäunung von rund 1.600 Euro. € gewährt sowie rund 2.500 Euro für die Sanierung der Umkleideräume und Duschräume.

DJK Bonzel: Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage von rund 4.900 Euro, rund 7.500 Euro gibt es für den Anbau eines Besprechungsraums.

SSV Kirchveischede: Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlage in Höhe von rund 13.500 Euro.

RW Lennestadt-Grevenbrück: Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlage von rund 16.000 Euro.

FC Lennestadt: Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlage im Hensel-Stadion von rund 12.600 Euro.

SV Trockenbrück: Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlage von rund 10.800 Euro.

