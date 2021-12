Auto fährt plötzlich los: 19-Jährige rennt los und stürzt

Attendorn. Ungeklärter Unglücksfall in Attendorn: ein Auto soll plötzlich losgefahren sein, die 19-Jährige rannte los und stürzte dabei. Sie verletzte sich.

Am Dienstag, 21. Dezember, hat sich im Bereich „Bahnhofstraße/Mühlengraben“ ein Unglücksfall ereignet, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin stürzte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte sie einen dort befindlichen Fußgängerüberweg in Richtung Allee-Center überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer an diesen heran und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Nach Angaben der Fußgängerin sei dieser dann plötzlich angefahren, als sie sich in Höhe der Mittelinsel befand. Daraufhin sei sie losgelaufen und dabei hingefallen. Durch den Sturz verletzte sie sich an der Hand. Zu einer Kollision zwischen beiden Beteiligten soll es nach eigenen Angaben nicht gekommen sein.

Da der Unfallhergang genaue Hergang nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Geschädigten habe sich ein Pärchen zum Unfallzeitpunkt am Fußgängerüberweg befunden. Die Polizei bittet, dass sich diese und weitere Zeugen an die zuständige Sachbearbeiterin Frau Mey unter der Telefonnummer 02761-9269-4122 wenden.

