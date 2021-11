Die Polizei nimmt Hinweise im Fall eines beschädigten Autos in Olpe entgegen.

Unfallflucht Auto geparkt in Olpe: Fahrertür wurde beschädigt

Olpe. Als die Besitzerin am Samstag zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser an der Fahrertür eine Delle aufwies.

Zwischen Donnerstag (18. November, 7.30 Uhr) und Samstag (20. November, 16 Uhr) hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße „Im Weiherohl“ geparkten Pkw beschädigt. Als die Besitzerin am Samstag zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser an der Fahrertür eine Delle aufwies.

Hinweise an die Polizei

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei Polizeihauptkommissar Uwe Langenohl unter der Telefonnummer 02761-9269-4112.

