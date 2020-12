Bei einem Glätteunfall in Halberbracht ist ein Wagen von der Straße abgekommen.

Glatteis Auto kracht in Lennestadt gegen Mauer – 15-Jährige verletzt

Lennestadt. Wohl wegen Glatteis ist ein Auto in Lennestadt-Halberbracht von der Straße abgekommen. Eine 15-jährige Mitfahrerin wurde verletzt.

Vermutlich aufgrund von Glätte hat sich in Halberbracht am Montag gegen 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 15-Jährige verletzt wurde. Auf der L 715 in Richtung Elspe kam eine 46-Jährige mit ihrem Auto ausgangs einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer, berichtet die Polizei Olpe .

Durch den Aufprall schleuderte die 15-jährige Mitfahrerin mit dem Kopf gegen den Beifahrersitz und klagte anschließend über Kieferschmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden an der Mauer.