Auto rollt in die Bigge: Suche wird am Dienstag fortgesetzt

Olpe. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto am Montagabend in Olpe-Stade in die Bigge gerollt. Noch ist unklar, ob jemand im Auto saß.

Rettungskräfte und Polizei haben am Montagabend vergeblich versucht, ein Auto aus dem Biggesee in Stade zu bergen. Wegen der Dunkelheit musste die Suche um kurz nach 21 Uhr unterbrochen werden. Am Dienstagmorgen nehmen die Suchtrupps ihre Arbeit wieder auf. Ob noch Personen in dem Wagen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Nach Auskunft der Rettungsleitstelle war der Wagen am Schiffanleger in Stade aus noch ungeklärten Gründen in den See gerollt und untergetaucht. Am Abend waren drei Rettungstaucher im Wasser und suchten nach dem Fahrzeug.

Die Suche nach dem Auto, das in die Bigge gerollt ist, läuft auf Hochtouren. Foto: Kai Osthoff

Ein Pärchen hatte beim abendlichen Spaziergang beobachtet, wie das angeblich helle Auto an der Anlegerstelle in die Bigge gerollt war, dann zunächst für ein paar Augenblicke an der Wasseroberfläche trieb und schließlich versank.

Auch das Sonargerät schlägt nicht an

Vor Ort waren der Rettungsdienst, das DRK Olpe, das DLRG Südsauerland mit 46 Einsatzkräften, die Feuerwehr Olpe mit 26 Einsatzkräften und ihre Attendorner Kollegen mit 11 Mann. Auch die Suche mit dem Sonargerät und einer Unterwasserdrohne brachte bei der Suche keinen Erfolg, erklärte Kreisbrandmeister Christoph Lütticke.