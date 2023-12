Dieses Auto rollte ohne seinen Fahrer eine Böschung in Altenhundem hinab.

Unfall Auto rollt selbstständig los - und landet in einer Böschung

Altenhundem Ein Fahrer verließ sein Auto vor dem Lennestädter Krankenhaus, kurz danach musste es aus einer Böschung geboren werden. Das war passiert.

Aus einer Böschung unterhalb des St.-Josefs-Hospitals Lennestadt in Altenhundem musste am Freitagabend gegen 23 Uhr ein Fiat geborgen werden. Wie der Fahrer gegenüber dieser Zeitung erklärte, habe er gegen 22 Uhr seinen Pkw vor dem Krankenhaus geparkt und sei ausgestiegen. Wenig später habe sich das Fahrzeug selbstständig gemacht und sei rückwärts einige Meter über den Vorplatz des Krankenhauses gerollt.

Das könnte Sie interessieren:

Selbst ein Bordstein konnte den Kleinwagen nicht mehr bremsen. So rollte der Wagen in die Böschung und wurde dann von Sträuchern gebremst. Der Fahrer hatte daraufhin noch versucht, den Wagen selbst aus der Steillage zu befreien. Jedoch vergeblich. So blieb ihm kurzerhand nichts anderes übrig, als ein Bergungsunternehmen zu rufen, der mit einer Seilwinde den Wagen wieder zurück auf das Pflaster zog. Da der Wagen nur ein paar Kratzer abbekommen hatte, konnte der Fahrer nach der erfolgreichen Bergung seine Fahrt wieder fortsetzen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe