Auto überschlägt sich auf A 1: Frau aus Olpe schwer verletzt

Ein Hubschrauber brachte die Olperin in eine Klinik.

Olpe/Remscheid. Mit dem Rettungshubschrauber wurde eine schwer verletzte Frau aus Olpe in eine Klinik gebracht. Sie kam mit ihrem Wagen von der Autobahn ab.

Bei einem Unfall auf der A 1 bei Remscheid ist eine Frau aus Olpe am Montag so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Die 26-Jährige war in Richtung Köln unterwegs, als sie gegen 11 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Remscheid-Lennep mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich, berichtet die Polizei Düsseldorf.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 13.10 Uhr konnten alle Fahrspuren wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein bis zu acht Kilometer langer Stau.