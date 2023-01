Ein Polizist hält einen Autofahrer an (Symbolbild).

Blaulicht Autofahrer rammt Gartenhütte in Meggen – und fährt weiter

Lennestadt. In Meggen hat ein Autofahrer eine Gartenhütte und anschließend eine Mauer touchiert. Dann entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Dienstag (3. Januar) hat sich gegen 22:45 Uhr auf der Straße „Am Gradeberg“ in Meggen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei touchierte ein zunächst Unbekannter mit seinem Pkw eine Gartenhütte und anschließend eine Mauer. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnte der Halter an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser wirkte bei Antreffen alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Daraufhin brachten Polizeibeamte den 65-Jährigen zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und das Führen von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen untersagt. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Fahrzeug sowie an der Gartenhütte entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

