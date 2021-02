Autofahrer überholt waghalsig: 64-Jährige erleidet Schock

Attendorn. Bei einem Unfall in Attendorn ist eine 64-Jährige verletzt worden. Ein 52-Jähriger brachte sie mit einem waghalsigen Überholvorgang in Gefahr.

Aufgrund eines waghalsigen Überholmanövers ist eine 64 Jahre alte Autofahrerin in Attendorn am Dienstag leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei Olpe.

Auf der L 512 in Höhe Schnüttgenhof setzte ein 52-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Olpe unterwegs war, gegen 9.35 Uhr, trotz Überholverbot in einem Kurvenbereich, zum Überholen an. Als er erkannte, dass ihm Fahrzeuge entgegen kamen, brach er den Überholvorgang ab und fuhr wieder auf seinen Fahrstreifen zurück. Dennoch musste die ihm entgegenkommende 64-Jährige stark bremsen und nach rechts ausweichen.

Einen Zusammenstoß konnte sie so vermeiden, allerdings prallten die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Die 64-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der insgesamt im dreistelligen Bereich lag.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!