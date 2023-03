Autohaus: Räder von Mercedes abmontiert und gestohlen

Arbeit für die Polizei in Grevenbrück: Von einem Mercedes wurden alle Räder abmontiert und gestohlen.

Grevenbrück. Dreister Diebstahl in Grevenbrück: Nachts bockten die Täter einen Mercedes auf dem Hof eines Autohauses auf und ließen die Räder mitgehen.

In der Johannesstraße in Grevenbrück erhielt ein Autohaus ungebetenen Besuch. Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 23. März (18 Uhr) und Freitag, 24. März (8 Uhr) alle vier Räder von einem Mercedes. Das Fahrzeug war auf dem Gelände des Autohauses abgestellt worden. Die Täter hatten das Auto zur Tatausführung auf Holzstücke aufgebockt und anschließend die Räder abmontiert. Die 19-Zoll-Mercedes-Leichtmetallfelgen waren mit Reifen der Marke Continental (Typ ContiSport Contact 5p MO) bereift und hatten einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

