Autos in Attendorn aufgebrochen – Täter erbeuten Bargeld

In Ennest haben Unbekannte an mehreren Autos die Seitenscheiben eingeschlagen.

Attendorn. An mehreren Autos in Attendorn-Ennest haben Unbekannte nachts die Seitenscheiben eingeschlagen. Sie stahlen Geldbörsen und Dokumente.

Mehrere Autos sind in Ennest in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. Die Polizei Olpe berichtet, dass Unbekannte in der Straße Osterschlah und im Birkenweg an mehreren Fahrzeugen die Seitenscheiben zerstörten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griffen sie in den Innenraum und entwendeten aus zwei Autos Bargeld, Geldbörsen und Dokumente. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.