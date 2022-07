Unfall Autounfall in Attendorn: 49-Jähriger verliert die Kontrolle

Attendorn. Kurz vor dem Ortsteil Keseberg ist es am Freitag zu einem Unfall auf der L697 gekommen. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle verloren.

Bei einem Alleinunfall am Freitag (22. Juli) gegen 06:20 Uhr auf der L697 kurz vor dem Ortsteil Keseberg ist ein 57-Jähriger verletzt worden. Dabei befuhr zunächst ein 49-Jähriger die Straße in Richtung Windhausen. Aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Grünstreifen und kippte auf die Seite. Der 57-jährige Beifahrer des 49-Jährigen wurde durch den Aufprall verletzt. Er wurde vor Ort durch ein Rettungswagenteam behandelt.

+++ Lesen Sei hier: Nach Messerstecherei Olpe: Schützenfestbesucher sollen Bilder sichten +++

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe