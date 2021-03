Autowerkstatt in Finnentrop nach Brand einsturzgefährdet

Feuer in einer Autowerkstatt in der Bamenohler Straße in Finnentrop.

Finnentrop. Die Feuerwehr Finnentrop musste am späten Dienstagabend einen Brand in einer Autowerkstatt löschen. Dritter Großeinsatz in fünf Tagen.

Nächster Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop: Am Dienstagabend waren 120 Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Autowerkstatt an der Bamenohler Straße (B 236) ausgerückt. Am späten Abend war das Feuer unter Kontrolle. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Als der Brand gegen 20.45 Uhr gemeldet wurde, stieg dicker, schwarzer Rauch aus der Werkstatt empor. „Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen“, berichteten Augenzeugen. Daraufhin wurden zusätzliche Rettungskräfte angefordert. Unter Atemschutz stießen schließlich mehrere Trupps in das Gebäude vor, andere löschten die Flammen von außen. Die Löscharbeiten im Innern mussten gegen 22.15 Uhr abgebrochen werden, als die Einsturzgefahr erkannt wurde.

Brand in Autowerkstatt: 120 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Feuer in einer Autowerkstatt in der Bamenohler Straße in Finnentrop. Foto: Kai Osthoff

Was in der Werkstatt Feuer gefangen hatte, stand zunächst nicht fest. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr führte Messungen durch, ob giftige Rauchgase ausgetreten sind. Die Ortsdurchfahrt war vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Serkenroder Straße gesperrt.

Der Sachschaden durch den Brand wird laut Polizei auf einen hohen fünf- oder niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Insgesamt wurden 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Finnentrop, Bamenohl, Lenhausen, Heggen, Schönholthausen und Ostentrop alarmiert. Unterstützt wurden sie durch den Abrollcontainer Atemschutz aus Attendorn. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe und das DRK war mit Rettungswagen vor Ort.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop einen der arbeitsreichsten Tage ihrer Geschichte: Erst brannte am frühen Morgen ein Hackschnitzel-Lager in Rönkhausen. Am Abend folgte dann ein Wohnungsbrand. Manche Feuerwehrleute waren 22 Stunden lang im Einsatz.