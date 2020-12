AZS-Insolvenz: Arbeitsplätze bleiben nach Übernahme erhalten

Lennestadt. Eine Investorengruppe übernimmt den Metallbetrieb AZS aus Lennestadt, der voriges Jahr Insolvenz anmeldete. Die Jobs sollen erhalten bleiben.

Die Albert Zimmermann & Söhne GmbH & Co. KG (AZS) mit Sitz in Lennestadt an eine Investorengruppe veräußert worden. Die Käufer wollen den AZS-Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortführen, teilte der Insolvenzverwalter am Donnerstag mit. Alle der rund 30 verbliebenen Arbeitsplätze sowie der Produktionsstandort in Saalhausen bleiben erhalten.

Die Investorengruppe besteht aus den Investmentgesellschaften „Equity 69“ und „MLM“ sowie einem Privatinvestor. Die beiden Investmentgesellschaften arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen, unter anderem haben sie vor rund zehn Jahren schon einmal ein regional ansässiges Unternehmen aus der Insolvenz heraus erworben und neu aufgestellt. „Bei den Erwerbern handelt es sich um strategische Investoren mit langfristiger Perspektive“, unterstrich Insolvenzverwalter Peer Jung nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages. „Damit haben wir für den Standort und die Mitarbeiter die bestmögliche Lösung erreicht.“

Die AZS hatte vor gut einem Jahr Insolvenzantrag gestellt. Trotzdem war es Jung gelungen, den Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechungen aufrechtzuerhalten. Parallel hatte der Insolvenzverwalter erste Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, so dass AZS trotz Insolvenzverfahren und Corona-Krise profitabel fortgeführt werden konnte. „Dies ist nicht zuletzt dem großartigen Engagement von Eigentümerfamilie und Mitarbeitern zu verdanken“, betonte Jung, Partner bei Henningsmeier Rechtsanwälte, einer auf insolvenznahe Unternehmenssanierung spezialisierten Kanzlei.

Geschäftsbetrieb und Grundstück erworben

Der Vollzug des Kaufvertrages („Closing“) ist für den 1. Januar 2021 geplant. Der Gläubigerausschuss hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Durch die gefundene Investorenlösung können sogar die ungesicherten Gläubiger mit einer nennenswerten Quote auf ihre Forderungen rechnen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer „übertragenden Sanierung“. Die neue Gesellschaft firmiert nun unter „AZS GmbH“. Gemeinsam mit dem Geschäftsbetrieb haben die Investoren auch das Grundstück erworben. In der Endphase des nun abgeschlossenen Investorenprozesses waren noch drei Bieter im Rennen. Aufgrund des besten Konzept und des besten Gebotes ging der Zuschlag schließlich an die regionale Investorengruppe.

Die AZS besteht seit 1886 und wurde zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags in fünfter Generation durch die Familie des Gründers geführt. Das Traditionsunternehmen entwickelt und produziert Präzisionsdrehteile aus allen gängigen Metallen.