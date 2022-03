B 236 in Lennestadt: Ab Osterferienstart wieder Vollsperrung

Lennestadt. Der Frühling kommt und damit die ersten Baustellen. Auf der B 236 in Lennestadt müssen Autofahrer ab sofort wieder mit Behinderungen rechnen.

Mit den ersten bunten Frühlingsblumen gibt es auch wieder bunte Lichter in grün, gelb und rot in Lennestadt. Die neue „Ampelsaison“ hat begonnen. Auf der B 236 in Maumke geht es seit Donnerstag nur noch einspurig voran. Zu Beginn der Osterferien wird die Bundesstraße dann wieder voll gesperrt.

Die Zeit ohne Wartezeiten vor roten Ampeln sowie Vollsperrungen ist damit vorbei. Bis Anfang Dezember war die Bundesstraße zwischen der Ortslage Germaniahütte und Grevenbrück wegen der Kernsanierung bereits komplett dicht, in den Wintermonaten herrschte dann freie Fahrt.

Obwohl die Arbeiten zwischen Germaniahütte und Grevenbrück noch nicht beendet sind, beginnt das Unternehmen jetzt bereits mit dem letzten Bauabschnitt in Höhe des Ortes Maumke. „Es hat leichte baubedingte Änderungen gegeben. Bis zu den Osterferien wird in Maumke unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung noch an den Randanlagen, Gehwegen und Entwässerungseinrichtungen gearbeitet“, teilt Julia Ollertz vom Landesbetrieb Straßen NRW in Netphen auf Anfrage mit.

Voraussichtlich zu Beginn der Osterferien, die am 11. April starten, soll dann wieder eine Vollsperrung eingerichtet werden. Dann sollen zwischen Germaniahütte und dem Bahnübergang Siegener Straße in Grevenbrück die Deckschicht und die Randanlagen (Bankette und Schutzplanken) fertiggestellt werden,. Dann folgt der Rest, das sind unter anderem ein kleiner Abschnitt der Siegener Straße hinter dem Bahnübergang in Richtung Grevenbrück und der Bereich Maumke bis Ortseingang Meggen.

