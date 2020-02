B 236 nach Unfall in Lennestadt-Gleierbrück gesperrt

Lennestadt. Ein 26-Jähriger wurde bei einem Unfall in Gleierbrück schwer verletzt. Bei einem Überholmanöver überschlug er sich mit seinem Auto.

Nach einem schweren Unfall ist die B 236 in Lennestadt-Gleierbrück gesperrt.

Ein 26-jähriger Lennestädter war nach Auskunft der Polizei am Sonntag um 14.15 Uhr mit seinem BMW in Richtung Altenhundem unterwegs. In einer Kurve beim Umspannwerk in Gleierbrück überholte er und überschlug sich mit seinem Pkw. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Lennestädter wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach Auskunft der Polizei waren vermutlich überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol Ursache für den Unfall. Die B 236 soll noch bis gegen 16.30 Uhr gesperrt bleiben.