Blaulicht B 517: Bier-Lastzug kippt auf Seite - Bergung dauert an

Benolpe Ein Lastzug, beladen mit vollen Bierkisten, ist auf der B 517 in Kirchhundem auf die Seite gekippt. Die schwierige Bergung dauert an.

Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen kommt es aktuell auf der Bundesstraße 517 zwischen Benolpe und Hofolpe zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. In Kürze soll es jedoch eine Vollsperrung geben, erklärte die Polizei vor Ort. Gegen 11.26 Uhr war ein 63-jähriger Lkw-Fahrer von Kirchhundem-Benolpe in Richtung Hofolpe gefahren. Dabei kam das Gespann, beladen mit Bierkisten, zu weit nach rechts, die Reifen gerieten in den unbefestigten Randstreifen. Alle Versuche, den 40-Tonner wieder zurück auf die Fahrbahn zu bringen, waren erfolglos . Der Lastwagen kippte schließlich um und blieb neben der Straße auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer blieb unverletzt wurde jedoch vom Rettungsdienst untersucht.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe bestellte die Kreisleitstelle die Feuerwehr Kirchhundem, Einheit Welschen Ennest, zur Unfallstelle. Die Einsatzkräfte streuten mit Bindemitteln ausgelaufenes Motoröl ab. Die Bergung gestaltet sich als schwierig, da die vollen Bierkisten per Hand von dem verunfallten Lkw auf einen nachbestellten Lastwagen umgeladen werden müssen. Über die Bergungsfirma wurde zur Unterstützung das Technische Hilfswerk angefordert. Für die weiteren Arbeiten soll die Bundessstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

