B 55 im Veischedetal: Ab sofort Ampel, dann Vollsperrung

Veischedetal. Seit Montag, 10.15 Uhr, läuft der Verkehr auf der B 55 in Lennestadt nur noch einspurig, aber es kommt noch schlimmer.

Auf der B 55 im Veischedetal hat am Montag die nächste Baustellenphase begonnen. Seit Montag, 20. März, geht es in Kirchveischede wegen Bauarbeiten nur noch einspurig mit Ampelregelung voran. Anschließend führt die Stadt Arbeiten am Gehweg durch, ebenfalls unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampel in Höhe des Restaurants Suerlänner Eck.

In den Osterferien von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 16. April, wird die B 55 für eine Deckensanierung vom Abzweig Jäckelchen bis zum Ortseingang Kirchveischede und anschließend von der Ortsmitte Kirchveischede bis zum Ortseingang Bilstein voll gesperrt. Eine Umleitung durch das Repetal L 880 wird ausgeschildert.

