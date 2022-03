Bäckerfachschule Olpe: Gebäck gegen Spende für die Ukraine

Wolfgang Vollmer (Mitte) und Christian Bertelsbeck (rechts) verteilen mit ihren Meisterschülern Gebäck am Dornseifer-Markt in Olpe.

Olpe. Die Bäckerfachschule Olpe hat sich etwas Besonders ausgedacht, um den Menschen in der Ukraine zu helfen: 1000 Tüten Gebäck gegen eine Spende.

1.000 Tüten Gebäck haben die Lehrlinge und Meisterschüler der BäckerfachschuleOlpe gebacken, um diese für den guten Zweck zu verteilen. Bei bestem Wetter verteilten die Bäcker die Tüten am Donnerstag in der Olper Innenstadt, unter anderem auf dem Parkplatz des Dornseifer-Marktes in der Martinstraße, und baten um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch die Hausbanken der Bäckerfachschule, die Sparkasse Olpe-Drolshagen- Wenden und die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG, unterstützten die Aktion und verteilten die Tütchen in ihren Filialen.

Spontane Idee

Nach den schrecklichen Nachrichten über den Krieg in der Ukraine war sowohl für das Kollegium als auch für die Schüler klar: Wir wollen und müssen etwas tun – möglichst noch diese Woche.

„Alle waren sofort begeistert“, freut sich Christian Bertelsbeck, Leitung der Bäckerfachschule Olpe, über das Engagement seiner Schülerinnen und Schüler. Schon vor der Backaktion hätten die Schüler untereinander überlegt, wie sie helfen können, erzählt Wolfgang Vollmert, ebenfalls Schulleitung der Bäckerfachschule Olpe.

Aufgrund der großen Motivation, helfen zu wollen, setzten sich Kollegium und Schüler zu einem Brainstorming in der Montagssitzung zusammen und schnell stand die Aktion fest.

Unter dem Motto „Wir backen - Sie spenden“ begannen die Lehrlinge und Meisterschüler noch am selben Tag, 1000 Gebäckstücke zu fertigen. Ab Mittwoch wurden die Leckereien dann mit Schleifen in den Ukrainefarben gelb und blau und einem Aufkleber mit der Friedenstaube versehen und verpackt.

Während rund 30 Meisterschülerinnen und Meisterschüler gestern in der Olper Innenstadt verteilten, – die Lehrlinge mussten zum Unterricht – betreute die Schulleitung der Bäckerfachschule mit Christian Bertelsbeck und Wolfgang Vollmert das Depot am Dornseifer-Markt an der Martinsstraße. Von hier wurden die einzelnen Verkaufsteams mit Nachschub versorgt.

Erlös für Soforthilfe und Caritas

„Die Spenden gehen zu 50 Prozent an die Soforthilfe für die Ukraine, die andere Hälfte wird der Caritas in Olpe überreicht“, erklärt Christian Bertelsbeck. Die Soforthilfe für die Ukraine hilft unter anderem mit Feldküchen in der Ukraine bei der Versorgung der Flüchtlinge vor Ort. Die Caritas in Olpe soll durch die Spenden unterstützt werden, um ein finanzielles Polster für die spätere Versorgung der Flüchtlinge im Kreis Olpe zu schaffen.

Die Rückmeldung der Passanten in der Stadt war durchweg positiv. „Die Leute sprechen uns an und freuen sich über diese spontane Aktion“, erzählt Bertelsbeck. Ablehnende oder kritische Äußerungen zu der Aktion, so die Schulleiter, habe es am Donnerstag nicht gebeben. Aber auch darauf wären die Schülerinnen und Schüler vorbereitet gewesen.

Die Sparkasse Olpe-Drolshagen- Wenden und die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG zeigten sich sehr hilfsbereit. Sie unterstützen die Aktion nicht nur durch das Verteilen in ihren Filialen, sondern erklärten sich bereit, die Spendensumme noch aufzustocken. Auch die Erste Deutsche Bäckereifachschule selbst und ihr Trägerverband, der Bäckerinnungs-Verband Westfalen-Lippe, wollen sich in gleicher Weise beteiligen. Heute um 11 Uhr soll das Spendengeld an der Bäckerfachschule Olpe, die zur Akademie Deutsches Handwerk NRW gehört, übergeben werden.

