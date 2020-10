Olpe. Julia Josephine Schönian aus Wenden tritt bei der NRW-Meisterschaft der Bäckerjugend in Olpe an. Ihr Schaustück thematisiert das Waldsterben.

Es ist halb acht am Morgen. In der Lehrbackstube der Ersten Deutschen Bäckerfachschule Olpe duftet es nach frischem Brot, nach Hefe, Mehl, Butter, Gewürzen. An großen Holztischen stehen vier junge Bäckerinnen und Bäcker, wiegen Zutaten ab, kneten mit flinken Fingern Teig. Sie sind die Besten der NRW-Handwerkskammern und nun die Protagonisten der Nordrhein-Westfälischen Meisterschaft der Bäckerjugend 2020, die in diesem Jahr unter dem Thema „Natur“ steht. Wer hier siegt, wird das nordrhein-westfälische Bäckerhandwerk beim Bundeswettbewerb in Weinheim vertreten. Unter ihnen auch Julia Josephine Schönian aus Wenden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 20-Jährige hat ihre Ausbildung bei der Landbäckerei Sangermann in Oberveischede gemacht. „Ich habe schon immer gerne gebacken. Dass ich aber einmal den Bäckerberuf ergreifen würde, war mir lange nicht klar. Ich musste mich zuerst ausprobieren“, sagt sie.

Apfelbaumtorte zeigt Waldsterben

Leo Trumm (hinten links) und Erich Lehnen (hinten rechts) schauen den jungen Bäckerinnen und Bäckern zu. Wer hier siegt, vertritt das nordrhein-westfälische Bäckerhandwerk beim Bundeswettbewerb in Weinheim. Foto: Birgit Engel

Blätterbrot und Blütenbackes stehen auf ihrer To-do-Liste. Dazu Plundergebäck mit Bezeichnungen wie Paprikanischer Kräutergarten und Kartoffelknospi. Eine Apfelbaumtorte, die aussieht wie ein Baumstumpf, dekoriert mit kleinen Zweigen, Moos und Pilzen aus Fondant will sie auch noch backen. Und ein Brot aus Sirupteig namens „Der Lauf der Natur“. Das soll ihr Schaustück sein und – flach geformt, darauf ein Baum ohne Blätter – das Waldsterben und den Wandel des Lebens zeigen. „Sirupteig mach ich das erste Mal. Ich hoffe, es klappt alles gut“, sagt Julia. Natürlich würde sie gerne den Landestitel holen, aber vielmehr gehe es ihr darum, dabei zu sein, Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und sich auszuprobieren.

„Es ist schon etwas Besonderes, zu sehen, was die Besten im Bäckerhandwerk leisten“, sagt Leo Trumm. 37 Jahre lang war er Schulleiter der Bäckerfachschule Olpe, freut sich nun als Bewerter dabei zu sein. Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Erich Lehnen, Obermeister der Niederrheinischen Bäcker-Innung, begutachtet er die Arbeitsmappen der Teilnehmer, die Rezepte, Beschreibungen und Werbeaussagen, schaut bei den einzelnen Arbeitsgängen zu, prüft Themenbezug, Qualität und Vielfalt und zensiert zu guter Letzt die fertigen Produkte. Insgesamt 100 Punkte können erreicht werden.

Tradition und neue Ideen

Bäckerkunst gepaart mit neuen Verfahrensweisen und neuen Ideen am Puls der Zeit, traditionelles Handwerk weg von industriellem Tütenbrot und der Bedienung neuer Trends – darum geht es in Olpes größter Backstube. Insgesamt 1400 Lehrlinge und rund 100 Bäckermeisteranwärter aus ganz Deutschland wurden hier im vergangenen Jahr überbetrieblich geschult. „Die Stärke des Bäckerhandwerkes liegt darin, dass man seine eigenen Produkte mit seinen eigenen Händen herstellt“, sagt Fachlehrer Maik Wegner. „Es ist ein kreativer Job und es ist ein flexibler Job. Was ich heute entwickele, kann ich morgen schon verkaufen.“

Genau das lenkt den Gedanken auf die Arbeitszeiten im Bäckerhandwerk. Die seien ja gar nicht mehr so schlecht, erklärt Wegener. Dank moderner Herstellungsverfahren und Kühltechniken könne vieles in Tagarbeit erledigt werden. Die Arbeitszeit ist auch das, was Julia Josephine Schönian überhaupt nicht stört. „Im Gegenteil: Für mich ist sie perfekt. Ich habe mitunter Freizeit, wenn andere noch im Job sind“, sagt die junge Wendenerin. Dass sie eines Tages ihren Meister machen wird, ist für sie gesetzt. „Aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Zunächst möchte ich noch Erfahrungen sammeln.“