Bahnfahren im Kreis Olpe – Diese Züge fallen über Ostern aus

Eine junge Frau am Bahnhof (Symbolbild).

Kreis Olpe. Wegen Baumaßnahmen müssen über Ostern vom 3. bis 12. April im Kreis Olpe Züge ausfallen. Es wird einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben.

Aufgrund von Baumaßnahmen entfallen über Ostern, vom 3. bis 12. April die Züge der Linie RB 92 zwischen Finnentrop und Olpe. Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Die Fahrtzeit verlängert sich durch den Schienenersatzverkehr (SEV) um ca. 20 Minuten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Der geänderte Fahrplan und die Lage der Ersatzhaltestellen sind unter www.hlb-online.de, www.spnv-nord.de sowie www.bahn.de ersichtlich.

