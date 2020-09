Bahnhof Olpe: Grüne arbeiten an Konzept für Zwischennutzung

Olpe. Das alte Bahnhofsgelände soll sinnvoll genutzt werden. Dafür setzen sich die Grünen ein. Abriss Realschule nicht vor 2021.

Eine attraktive Zwischennutzung für das alte Bahnhofsgelände – dafür setzen sich die Grünen im Rat der Stadt Olpe ein. Nach dem jüngsten Brandereignis werden laut Stadtverwaltung derzeit alle notwendigen Erhaltungsmaßnahmen (zum Beispiel Dachabdichtung) und Sicherungsmaßnahmen, wie das Verschließen defekter Türen und Fenster, im Gebäude durchgeführt. Zum weiteren Umgang mit dem Gebäudebestand wird erst der laufende Architektenwettbewerb Aufschluss geben.

Idee der mobilen Gärten

Hans-Jürgen Nenne, Fraktionsvorsitzender der Grünen, merkt in einer Pressemitteilung an, dass das Bahnhofsgelände und das angrenzende Areal völlig losgelöst vom Architektenwettbewerb noch einige Jahre ungenutzt bleiben werden. „Daher arbeiten wir an einem Gemeinschaftskonzept zwischen Bürgern, Vereinen und Bildungseinrichtungen, um attraktive Zwischennutzungen zu realisieren“, so Nenne und erläutert die Idee der „Mobilen Gemeinschaftsgärten“, die es in einigen Städten bereits gibt. Dabei wird der komplette Garten mobil gehalten, indem alle Pflanzen nicht in den Boden gepflanzt werden, sondern auf bzw. in Transportpaletten, Kisten, Fässern oder Säcken. Der Gemeinschaftsgarten kann so umziehen, sobald das Brachland als Bauland genutzt werden soll. „Wir werden den Architektenwettbewerb auch im Hinblick auf den Erhalt des Bahnhofs sehr eng begleiten“, sagt Nenne. „Jede Sanierung ist umweltverträglicher als ein Abriss.“

Hans-Jürgen Nenne erklärt weiterhin: „Wir könnten uns gut vorstellen, auch kulturelle Zwischennutzungen vom Marktplatz auf das Bahnhofsgelände zu verlegen. Wir werden nach der Kommunalwahl in Gesprächen mit Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern diese Ideen weiter verfolgen und um Unterstützung von Vereinen, Bildungseinrichtungen, Bürgerinnen und Bürgern werben.

Bis zum Brand im April 2020 wurde das Bahnhofsgebäude in den Obergeschossen für Wohnzwecke genutzt. Danach sind die Mieter nach Informationen der Verwaltung in andere Wohneinrichtungen umgezogen. Die ebenfalls dort untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind nach dem Brand auf eigenen Wunsch in die Wohnung im Bahnhof zurückgekehrt, wurden aber aus Sicherheitsgründen nach dem erneuten Brand in der Realschule in andere Unterkünfte verlegt. Außerdem wurde der ehemalige Empfangsraum neben der Gaststätte als Lager für Gebrauchsgegenstände für Flüchtlinge genutzt. Die Nutzung wurde dort anschließend ebenfalls eingestellt.

Abriss Realschule nicht vor 2021

Auch in der ehemaligen Realschule hatte es gebrannt (wir berichteten). Derzeit wird als notwendige Folge des Brandes der sofortige Abbruch der Aula geprüft. Für die übrigen Gebäudeteile wird nach wie vor aufgrund der Schadstoffbelastung in verschiedenen verbauten Materialien ein Abbruch- und Entsorgungskonzept zwingend notwendig sein. Realistisch ist nicht vor Mitte 2021 mit dem Abbruch zu rechnen, heißt es seitens der Verwaltung.