Bamenohl: Autofahrer fährt Seniorin über den Fuß

Bamenohl. Eine 78-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall in Bamenohl angefahren und leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (15. März) gegen 14.30 Uhr auf der B 236 in Finnentrop-Bamenohl wurde eine 78-Jährige verletzt. Die Fußgängerin ging auf dem Gehweg der Bamenohler Straße in Richtung Lenhausen. Als sie an der Einmündung „Mittelstraße/Ecke Bamenohler Straße“ ankam, beabsichtigte ein 64-Jähriger mit seinem Pkw auf die Bamenohler Straße nach links, in Fahrtrichtung Lenhausen, abzubiegen. Verkehrsbedingt musste der Fahrzeugführer jedoch halten, so dass die Seniorin versuchte, an dem Pkw vorbeizugehen.

In diesem Moment begann der 64-Jährige den Abbiegevorgang, bei dem er der Fußgängerin mit dem Wagen über den Fuß fuhr. Zunächst lehnte die Geschädigte die Behandlung mit einem Rettungswagen ab und ließ sich von dem Pkw-Fahrer nach Hause bringen. Zuhause wurden jedoch die Schmerzen schlimmer, sodass sie eigenständig den Rettungswagen rief, der sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.