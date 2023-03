Biggesee Baumfällungen: Biggerandweg in Olpe wird gesperrt

Olpe. Der Ruhrverband will am Biggerandweg Borkenkäfer-Holz schlagen. Der beliebte Spazierweg bleibt deshalb einige Tage gesperrt.

Der Ruhrverband beginnt am Montag, 13. März, mit der Fällung weiterer vom Borkenkäfer befallenen Fichten in seinen Waldbeständen an der Biggetalsperre. Die Bäume müssen aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden. Für voraussichtlich eine Woche werden daher der Biggerandweg sowie die benachbarten Wege im Bereich des Waldgebiets Langenohl voll gesperrt, damit das Käferholz abtransportiert werden kann.

+++ Lesen Sie auch: Wintereinbruch im Kreis Olpe sorgt für Verkehrschaos +++

Der Ruhrverband bittet um Verständnis für die mit den notwendigen Forstarbeiten verbundenen Einschränkungen. Die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen erfolgt sowohl durch Aufforstung mit standortangepassten, klimavariablen Baumarten als auch durch Naturverjüngung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe