Baustelle in Kirchveischede - Ampel regelt Verkehr ab Montag

Kirchveischede. In Kirchveischede muss auf der B55 die Fahrbahnrinne saniert werden. Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampelregelung daran vorbeigeführt.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt ab Montag (20. März.) Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnrinne im Ortseingangsbereich von Lennestadt-Kirchveischede durch. Dazu wird auf der B55 aus Richtung Oberveischede kommend hinter der Zufahrt Am Kattengericht auf einer Länge von etwa 100 Metern eine Baustelle eingerichtet. Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampelregelung daran vorbeigeführt. Anschließend führt die Stadt Lennestadt in Kirchveischede Arbeiten am Gehweg durch, wofür im Kurvenbereich auf Höhe des Restaurants „Suerlänner Eck“ eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet wird.

Innerhalb der Osterferien vom einschließlich 31. März bis 16. April wird die B55 für eine Deckensanierung voll gesperrt. Ein Abschnitt erstreckt sich von der Zufahrt Jäckelchen bis zum Ortseingangsbereich Kirchveischede, ein anderer Abschnitt von der Ortsmitte Kirchveischede bis zum Ortsanfang Bilstein.

Eine entsprechende Umleitung über die L880 durch das Repetal wird ausgeschildert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe