Die Bibel im Schulranzen: Es sind Fälle bekannt, in denen Eltern ihre Kinder kurz vor der Einschulung taufen ließen, um an der gewünschten Schule angenommen zu werden.

Olpe. An der einen katholischen Olper Bekenntnisschule abgelehnt, an der anderen angenommen, das System ist schwer erklärbar. Unverständnis bei Eltern.

Betül Isiklar ist nicht enttäuscht, obwohl die von ihr mitgeleitete Online-Petition„Nein zu religiöser Ausgrenzung bei Schulanfängern in Olpe“ gescheitertist – zunächst. Wie berichtet, hatte die vom Schulgesetz vorgesehene Abstimmungin der Elternschaft der Düringer- und der Franz-Hitze-Schule keine Änderung der Schulform herbeigeführt: An der Düringerschule hatte zwar die Mehrheit der teilnehmenden Eltern für eine Umwandlungder Bekenntnis- in eine Gemeinschaftsschule gestimmt, aber das vorgeschrieben Quorum verfehlt, denn mindestens die Hälfte der Eltern muss an einer solchen Abstimmung teilnehmen. An der Franz-Hitze-Schule in Rhode war das der Fall, hier hatte aber die Mehrheit für die Beibehaltung der Schulform Bekenntnisschule votiert. Betül Isiklar: „Unsere Initiative war insoweit ein Erfolg als durch sie das Thema überhaupt öffentlich auf die Agenda gekommen ist.“ Auch seien immerhin an zweien der drei Bekenntnisgrundschulen vorab die nötigen Unterschriften zusammengekommen, um das Abstimmungsverfahren überhaupt einzuleiten.

Sie betont, dass das Anliegen der nicht-katholischen Eltern bei allen Gesprächen auf großes Verständnis gestoßen sei. Ihnen geht es darum, dass bei der Anmeldung eines Kindes an einer städtischen Grundschule das Bekenntnis keine Rolle spielen dürfe. Nur die Tatsache, dass das nordrhein-westfälische Schulgesetz die Entscheidung in die Hand just der Eltern legt, deren Kinder bereits die besagte Schule besuchen, habe einen Erfolg verhindert. „Diese Eltern haben ja eigentlich kein Interesse daran, dass sich etwas ändert. Würde man die Eltern der in Frage kommenden Kindergartenkinder fragen, sähe das Ergebnis mit Sicherheit anders aus“, so die Altenkleusheimerin.

Auch habe sich nachteilig ausgewirkt, dass die von der Stadt organisierten Informationsveranstaltungen nicht in Präsenz, sondern nur per Videokonferenz stattgefunden hätten, und auch die Tatsache, dass es keine zunächst von der Stadt zugesagten Wahltage in den Schulen, sondern eine Briefwahl gegeben habe, sei der Wahlbeteiligung nicht zuträglich gewesen.

Freundschaften bleiben auf der Strecke

An der Rhoder Grundschule hatten erstmals Kinder abgelehnt werden müssen, weil mehr Anmeldungen eingegangen waren als Plätze vorhanden. Und in einem solchen Fall hat jede Schule einen Kriterienkatalog, welche Kinder aufzunehmen sind und welche abgelehnt werden können. Zu diesen Kriterien gehört zum Beispiel, ob schon ein Geschwisterkind an der Schule unterrichtet wird, wie weit der Wohnort von der Schule entfernt ist — und im Fall einer Bekenntnisschule eben die Frage, ob das Kind der jeweiligen Religionsgemeinschaft angehört oder nicht. Die Folge: Kinder, die unabhängig von Konfession oder Wohnort gemeinsam im Kindergarten waren, werden beim Wechsel in die Grundschule auseinandergerissen. Nachbarskinder können nicht gemeinsam zur Schule, Freundschaften bleiben auf der Strecke.

Betül Isiklar hätte von der Olper Kommunalpolitik mehr erwartet. „Die Leute sind doch in den Rat gewählt worden, um stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden. Aber hier wollten sie keine Verantwortung übernehmen.“ Im bevorstehenden Schuljahr seien keine Probleme zu erwarten, weil wohl keine Anmeldungen zurückgewiesen werden müssten. Doch 2023, so erwartet Betül Isiklar, werde sich das Problem wiederholen, dass an einer der Bekenntnisschulen mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind. Und dann tritt wieder das ein, was das Ganze ausgelöst hat. Wie widersinnig dieses Verfahren ist, macht Betül Isiklar am Beispiel ihrer Familie deutlich: Ihr Sohn, muslimischen Glaubens, wurde in Rhode abgelehnt, weil katholische Kinder Vorrang hatten. Er besucht nun die Düringerschule - eine katholische Bekenntnisgrundschule wie die in Rhode.

