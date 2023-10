Beliebte „Jetzt geht’s los Party“ in Grevenbrück – Die Infos

Grevenbrück. Es ist bald wieder soweit: In Grevenbrück startet die begehrte „Jetzt geht’s los Party“. Wieder ist ein Star der deutschen Partyszene mit dabei.

Die Grevenbrücker Narren starten die Session 2023/24 am Samstag, 11.11, ab 19.11 Uhr in der Grevenbrücker Schützenhalle wieder mit der „Jetzt geht’s los Party“. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein großartiges Programm mit vielen Highlights. Mit dabei sind in diesem Jahr u.a. die Tanzgarden aus Rönkhausen, Saalhausen und Ennest, die heimischen Garden aus Grevenbrück sowie natürlich auch Solomariechen Nele.

Während und nach dem Programm gibt es von DJ Maribello wieder super Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden. Für die „Kölschen Tön“ zum Start in den Grevenbrücker Karneval sorgen die Jungs der „Kölsch Connection“, die von Brings über Cat Ballou bis zu Bläck Fööss, Höhner und Paveier handgemachten Partysound zum Besten geben.

Bekannte Entertainerin „minnie rock“ ist dabei

Darüber hinaus konnte wieder ein Star der deutschen Partyszene gewonnen werden. Die bekannte Entertainerin „minnie rock“ wird mit ihren Partyhits die Schützenhalle zum Kochen bringen. Sie selbst beschreibt sich auf Ihrer Homepage wie folgt: „minnie rock - eure Lieblingsleererin, die Unterhopfung keine Chance gibt! Als fester Bestandteil des legendären Megaparks auf Mallorca rockt „minnie“ seit 2017 den Partytempel Nummer 1 an der Playa de Palma sowie zahlreiche Bühnen des Partyschlagers in Deutschland, Luxemburg und Holland. Nach Songs wie „Ekstase ohne Grenzen“ und „6,2 Promille“, entschied sich „minnie“ 2020 dazu, ihren Beruf als Grundschullehrerin aufzugeben und sich fortan ihrer Leidenschaft, dem Partyschlager, zu widmen. Gesagt, getan. 2020 ruft sie mit ihren Trierer Kollegen Franco Piccolini & Luigi Ferrari das Musiklabel „Promillo Musica“ ins Leben und es erscheinen Tracks wie „Unterhopft“, „Lieblingsland“ oder „Baby, mein Herz brennt“. Schon heute dürfen sich die Besucher auf eine tolle Karnevalseröffnung der Grevenbrücker Narren freuen.

Der Kartenvorverkauf findet am 20. Oktober ab 19 Uhr im Foyer der Schützenhalle Grevenbrück statt. Bevor es in der Schützenhalle losgeht, wird der Karnevalsclub Grevenbrück auch in diesem Jahr wieder ein neues Dreigestirn proklamieren. Die Proklamation findet bereits am Freitag. 10. November ab 19.11 Uhr in der neuen Disco der OT Grevenbrück statt.

