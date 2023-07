Beliebtes Late-Night-Shopping in Attendorn – alle Infos

Attendorn. Die Attendorner HanseNacht findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Die Besucher dürfen sich bald wieder auf das Late-Night-Shopping freuen.

Die 20. Auflage der Attendorner HanseNacht findet in diesem Jahr am Freitag, 4. August, statt. Das beliebte Late-Night-Shopping von 18 Uhr bis 22 Uhr lädt wieder zum Shoppen, Flanieren und Verweilen ein. Auch die Niederste Straße und Ennester Straße verwandeln sich in eine der Flaniermeilen für die HanseNacht und sind deshalb von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

+++ Lesen Sie hier: Geheimnisvolle Gräber im Wald – Bilder eines alten Friedhofes +++

Zum 20. Geburtstag haben sich Handel und Gastronomie einiges einfallen lassen. In der gesamten Innenstadt bieten die Geschäfte Sommerschnäppchen an, stellen die neuen Herbst-Kollektionen vor und haben zudem verschiedene Aktionen und Angebote vorbereitet. Passend zum Geburtstag gibt es für die Gäste zum Anstoßen eine besondere Aufmerksamkeit.

Eiswagen in der Ennester Straße

Als gemeinschaftliche Aktion der ansässigen Geschäftsinhaber steht in der Ennester Straße „Harnischmacher‘s Eiswagen“, bei dem die Kundschaft nach ihrem Einkauf mit einem bestimmten Einkaufswert eine kostenlose Kugel Eis erhält. Das Unternehmen „SMT Sauerland Metall Technik GmbH“ bietet auf ihren Grilltonnen „Flame Power“ heiße Bratwürstchen gegen eine Spende für das Kinderhospiz Balthasar an, und das Restaurant Meraki sorgt mit „Pita-Taschen to go“ für einen weiteren herzhaften Snack. Live-Musik von der Sängerin Steffi Schürholz rundet das Angebot akustisch ab.

+++ Lesen Sie hier: Fast 3000 Euro sind weg – Ehepaar wird Opfer von Profi-Dieben +++

In der Nachbarschaft der Niedersten Straße rund um die „Wunderbar“ grillt das Team vom „Bigge Beach Grill“ mediterrane Spieße auf der Feuerteufel-Feuerplatte, während das Akustik-Quartett The Magic Four mit mehrstimmigem Gesang und tollem Akustiksound für tolle Unterhaltung sorgt. Eine Cocktailbar mit Loungemusik des Saxofonisten Dirk Steinberg wartet auf die Besucherinnen und Besucher der HanseNacht bei König’s Brot in der Kölner Straße. Und im Domcarrée spielt das Akustik-Duo Time of Contemplation Live-Musik während sommerliche, kühle Getränke wie Wein und Cocktails sowie genussvolle Köstlichkeiten zum Essen angeboten werden.

Gullydeckel-Druck

Die bunten T-Shirt-Unikate mit dem Gullydeckel-Motiv der Hansestadt Attendorn erfreuten sich bereits beim diesjährigen Frühlingsmarkt großer Beliebtheit und waren stark nachgefragt. Aus diesem Grund wird die Aktion mit Initiator Christian Waldau zur HanseNacht noch einmal wiederholt und findet diesmal auf dem Alten Markt vor dem Museum statt. Anders als beim Frühlingsmarkt können die Gäste nun ihre eigenen Shirts zum Bedrucken mitbringen. Benötigt wird dazu ein weißes T-Shirt aus 100 Prozent Baumwolle, das bereits gewaschen und gebügelt sein muss, damit die Farben aufgetragen werden können. Die Gestaltung der Shirts ist kostenfrei, eine Spende zugunsten der Attendorner „Tafel“ ist allerdings willkommen. Anmeldungen sind unter stadtmarketing@attendorn.org oder telefonisch bei Ramona Rameil, 02722/64-146, möglich.

Während der HanseNacht sorgen eine stimmungsvolle Beleuchtung, besondere Aktionen und Live-Musik in der Innenstadt für eine gemütliche Stimmung und beste Unterhaltung. Besucher und Besucherinnen sollen sich überraschen lassen und die Atmosphäre während der Hansenacht in Attendorn genießen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe