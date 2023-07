Benjamin Hacke: Ortsvorsteher und König in Gerlingen

Gerlingen. Direkt im ersten Versuch sollte es klappen: Benjamin Hacke ist neuer Schützenkönig in Gerlingen. Der 94. Schuss brachte die Entscheidung.

Er ist Ortsvorsteher in Gerlingen, Materialwart im örtlichen Schützenverein – und jetzt auch König: Benjamin Hacke (42), Logistiker bei der Firma Kemper in Olpe, holte am Freitagabend den Vogel mit dem 94. Schuss herunter. Eine geplante Tat, wie der 42-Jährige kurze Zeit später zu Protokoll gab: „Ich war froh, dass das, was ich mir vorgenommen hatte, eingetroffen ist.“

Seine Ehefrau Bianca, natürlich neue Königin in Gerlingen, ist 47 Jahre jung und Erzieherin im Kindergarten Möllmicke. Zur Familie gehören zudem Noel (13), Joshua (16) und Louis (19). Mitbewerber unter der Vogelstange waren Max Wurm, Harry Clemens und Ludger Reitmeier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe