Benzinbettler im Kreis Olpe: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Drolshagen. Die Polizei Olpe warnt vor einer Betrugsmasche, die zuletzt in Drolshagen auftrat: Bettler nutzen dabei die Gutmütigkeit von Autofahrern aus.

Im Kreis Olpe sind Benzin-Bettler unterwegs: Sie spielen eine Notlage vor, um an Geld für eine Tankfüllung zu kommen, und versprechen, die Summe zurück zu überweisen. Das passiert dann aber nicht. Bereits am Freitag hatte die Polizei an der Autobahn-Auffahrt in Drolshagen einen einen 27 Jahre alten Mann erwischt, der 40 Euro von einem Autofahrer (38) erbettelte.

Der 27-Jährige spielte dem anderen Mann vor, schnell mit seiner Familie nach Frankreich fahren zu müssen. Als der Mann einen Streifenwagen erblickte, begab er sich zügig zu seinem Auto, in dem eine Frau und zwei Kleinkinder saßen. Den Polizisten kam die Situation merkwürdig vor, so dass sie den 27-Jährigen kontrollierten. Der Geschädigte erhielt die 40 Euro zurück.

Die Polizei rät, auf die Masche nicht weiter einzugehen und die Bettelnden, vorwiegend Südosteuropäer, an die Polizei oder andere öffentliche Stellen zu verweisen.

