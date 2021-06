Berlinghauser Schützen geben 1000 Trostbiere aus

Berlinghausen. 100-jähriges Jubiläum kann in Berlinghausen wieder nicht gefeiert werden. Es gibt eine Verlosung, Beflaggung und ein Hochamt.

Nachdem im vergangenen Jahr das 100-jährige Jubiläum der St.-Josef-Schützenbruderschaft wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden konnte, hatten die Schützen auf das Jahr 2021 gehofft, um dieses einmalige Ereignis nachholen zu können. Aber auch in diesem Jahr mussten die Berlinghauser Schützen ihr Hochfest wieder absagen.

Mit einer besonderen Aktion möchte der Schützenvorstand dennoch an das große Jubiläum erinnern und den Bewohnern von Eichen, Berlinghausen und Brachtpe sowie allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern eine kleine Freude bereiten. Der Vorstand möchte auch unter den aktuell geltenden Bedingungen Schützenfeststimmung verbreiten.

Am Samstag, 5. Juni, feiert die Schützenbruderschaft in der St.-Clemens-Pfarrkirche zu Drolshagen um 17 Uhr das Schützenhochamt. Hierzu sind alle Schützenbrüder und -schwestern herzlich eingeladen. Im Anschluss findet um 18.30 Uhr am Berlinghauser Ehrenmal die Kranzniederlegung statt.

Am Nachmittag des Schützenfestsonntags heißt es dann, Flagge zeigen. Unter diesem Motto wird die Vereinsfahne, begleitet durch den Vorstand, durch die Dörfer der ehemaligen Schulgemeinde getragen.

Überraschung für die Kinder

Zu diesem Zweck werden 1000 Trostbiere bereitgestellt die von einem Begleitwagen – selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln – gratis an die Schützen verteilt werden. Auch für den Schützennachwuchs gibt es eine Überraschung in Form von Kindertüten.

Außerdem gibt es noch zusätzlich eine Verlosung mit attraktiven Gewinnen. Die Preise wurden ausschließlich bei heimischen Geschäftsleuten erworben, um die auch in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Der Losverkauf ist zugunsten der Festmusik.

Der Festzug zieht zunächst durch die Straßen von Berlinghausen, bevor man sich gegen 14.30 Uhr in Brachtpe und um 16 Uhr in Eichen zeigt. Zehn Minuten vor dem Festzug kündigt ein Trommler an, dass es jetzt gleich los geht. Der Vorstand freut sich, möglichst viele Einwohner in den Gärten und an den Haustüren anzutreffen.

Gleichzeitig gibt es an der Dorfgemeinschaftshalle Berlinghausen eine Ausgabestelle, an denen jeder Interessierte Trostbiere und Kindertüten bekommen sowie Lose erwerben kann. Die Ausgabestelle ist am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Flaggen an allen Häusern

Eine ausdrückliche Bitte der Schützenbruderschaft ist es, am gesamten Wochenende die Häuser des Dorfes zu beflaggen, um Solidarität zu zeigen.

Natürlich sind die gesamten Aktionen nur coronakonform durchzuführen. Es kann daher auch zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe