Bestatterin Olpe: „An manchen Tagen kaum zu bewältigen“

Olpe. Daniela Jung ist Bestattermeisterin aus Olpe. Sie berichtet, wie die Corona-Krise ihre Arbeit erschwert - und teilweise an ihre Grenze bringt.

Immer wieder kommt es zu Sterbefällen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen. 99 Menschen (Stand: 7. Januar) sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Olpe an oder mit dem Virus gestorben. Für die Bestatter bedeutet das ein enormer Aufwand. „Im Moment ist es ruhig“, sagt Daniela Jung. „Das kommt in Schüben. Dadurch haben wir Tage, wo es kaum zu bewältigen ist. Da kommen wir an unsere Kapazitätsgrenze.“

Daniela Jung ist Bestattermeisterin beim Bestattungshaus Maiworm in Olpe, das dem Bundesverband Deutscher Bestatter angehört. Sie erklärt, dass die Sterbefallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz der Corona-Krise kaum signifikant höher seien. Das sei damit zu erklären, dass es weniger Operationen gab. Auch Freizeitaktivitäten sind weggefallen, wodurch es weniger Unglücke gegeben habe. Ebenso habe es kaum Arbeitsunfälle gegeben, weil die Menschen von zuhause gearbeitet haben. „Die Menschen, die mit Corona verstorben sind, hatten fast immer Begleiterkrankungen“, sagt Daniela Jung. „Zum Beispiel Herzfehler oder Lungenerkrankungen. Man weiß nicht, ob sie ohne Corona gestorben wären.“

Bodybags schützen vor Ansteckung

Im Frühjahr gab es viele Sterbefälle, im Sommer wenige – jetzt steigt die Zahl wieder. „Es sind aber nicht alles Corona-Sterbefälle“, sagt Daniela Jung. „Nur ist das schwer zu beurteilen. Es gab jüngere Menschen, die plötzlich gestorben sind, die aber kein Corona-Test hatten. Da wird auch nachträglich nicht getestet.“ Für die Bestatter bedeutet das erhöhte Vorsicht. Gearbeitet wird nur in voller Schutzausrüstung. Potenziell infektiöse Verstorbene werden desinfiziert und mit einem Bodybag in den Sarg gelegt. Der Bodybag, eine biologisch abbaubare Leichenhülle, dient dem Schutz der Menschen, die mit dem Verstorbenen in Kontakt kommen. So zum Beispiel die Mitarbeiter im Krematorium. Auch dort hat sich der Ablauf verändert. Bestatter kommen nicht mehr in den Verwaltungstrakt. Es geht um eine möglichst kontaktfreie Übergabe. Papiere kommen in einen Briefkasten, Särge werden hinter einer Schiebetür abgestellt „Für uns bedeutet die Corona-Krise ein deutlich höherer Aufwand“, sagt sie. „Aber auch Kosten. Allein für das Desinfektionsmittel und die Schutzkleidung.“

Bestatter rücken zusammen

Doch was passiert, wenn die Sterbefälle steigen? Es gibt bereits Überlegungen, wie man sich aufstellen könne, sollten Kühlungs- oder Aufbahrungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen, sagt Daniela Jung. So wäre eine Lagerung in der Friedhofshalle der Stadt Olpe möglich. Das Bestattungshaus Maiworm erweitert sich zudem, zieht um in die Trift 42, wo es voraussichtlich ab März einen eigenen Kühlraum geben wird. Außerdem: „Die Bestatter rücken zusammen“, berichtet sie. „Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Im Fall der Fälle helfen wir uns gegenseitig.“

Aber was der Bestattermeisterin dagegen wirklich Sorgen bereitet, ist der oftmals fehlende Abschied seitens der Angehörigen. Denn nicht immer ist es möglich, den Sterbenden nochmal zu sehen. Gesetzlichen Vorgaben erschweren das Abschiednehmen oft, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. „Die Folgen sind jetzt noch gar nicht absehbar“, sagt Daniela Jung. „Da wird es große psychische Probleme geben, die aufgearbeitet werden müssen.“