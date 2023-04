Betrunkener Mann fährt mit Auto frontal gegen Ampelmasten

Bei einem Unfall am späten Donnerstagabend auf der B54 (Westfälische Straße) in Olpe ist ein 36-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Olpe. Ein 36-Jähriger hat am Donnerstagabend auf der B54 in Olpe einen Unfall gebaut. Er ist mit seinem Auto frontal gegen einen Ampelmasten gefahren.

Bei einem Unfall am späten Donnerstagabend auf der B54 (Westfälische Straße) in Olpe ist ein 36-jährigerMann schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Suzukis war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Altenkleusheim in Richtung Rhode unterwegs. Auf der Kreuzung in Richtung Griesemert kommt der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort frontal gegen einen Ampelmasten. Dabei ist er schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Olpe, die erste Hilfe leistete, saß er bereits neben seinem Auto. Mit dem Rettungswagen kam der Mann ins Krankenhaus, die Feuerwehr kümmerte sich mit Ölbindemittel darum, dass die Betriebsstoffe nicht in die Kanalisation gelangten und klemmten die Autobatterie ab. Das Auto erlitt eine Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Foto: Kai Osthoff

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer fiel positiv aus. Zuvor hatte der 36-Jährige auf der B54 Abzweig Rhonard mehrere Warnbaken umgefahren und dort sein Kennzeichen verloren.

